Schwedt stützt Nationalparklinie

Michael Dietrich

Schwedt (MOZ) Auf der Nationalparklinie 468 der Uckermärkischen Verkehrsgesellschaft fahren mit dem neuen Fahrplan wieder mehr Busse. 2017 hatte der Landkreis die Linie drastisch eingekürzt, um zu sparen. Jetzt zahlt die Stadt Schwedt dafür, dass die Linie wieder öfter bedient wird.

An die große Glocke gehängt hat das verbesserte Angebot auf der Buslinie 468, der sogenannten Nationalparklinie, niemand. Es ist im eigentlichen Sinne auch keine Verbesserung, sondern eher eine Rücknahme der drastischen Kürzungen im Jahr 2017. Damals wurden von 17 Fahrten am Wochenende sieben gestrichen. Übrig blieben nur noch jeweils vier reguläre Verbindungen am Sonnabend und Sonntag plus eine mögliche Busfahrt am Abend mit dem Rufbus.

Mit dem neuen Fahrplan, der seit 10. Dezember gilt, fahren auf der wichtigsten Regionallinie im Kreis nun an den Wochenenden wieder 16 Buspaare, acht am Sonnabend und acht am Sonntag, davon ein Rufbus.

Offensichtlich hat der Protest vor allem vom Nationalpark und aus der Touristikbranche doch gefruchtet. Doch nicht der Landkreis Uckermark korrigierte diesen Einschnitt. Die Stadt Schwedt beschloss mit ihrem Haushalt, mehr Geld zur Finanzierung des Angebotes zu zahlen.

Die Stadt Schwedt hat mit Abstand die komfortabelste Stadtlinie in der Uckermark. Das Angebot liegt deutlich über dem "Mindestbedienungsstandard", den der Kreis definiert und flächendeckend für den ganzen Kreis vorhält und bezahlt. Alles, was darüber hinaus geht, muss der zahlen, der es will. Für einen guten und engen Takt, für Schichtbusse, für die Anbindung von Monplaisir oder die Gartenanlage an der Kreuzung Meyenburg zahlt Schwedt schon seit 1998 drauf. Zuletzt rund 80 000 Euro.

Jetzt haben sich Kreis und Stadt auf einen neuen Vertrag über diese Mehrleistungen geeinigt. Der Vertrag sieht sowohl Kostensteigerungen im ÖPNV wie Tarifanpassungen vor, als auch eine größere Beteiligung an Regionallinien, die Schwedt mit nutzen. "Wir zahlen zwar mehr, aber mit einem guten Gefühl, dass wir damit für die Bürger einen attraktiven öffentlichen Nahverkehr ermöglichen", erklärt Schwedts Bürgermeister Jürgen Polzehl. Tatsächlich gibt die Stadt 2018 voraussichtlich rund 100 000 Euro für den ÖPNV in Schwedt dazu. Dafür werde nicht nur die Verkehrsleistungen der UVG in der Stadtlinie aufrecht erhalten. Das Geld kommt auch dem "Mehrbedarf für die Bedienung der Nationalparklinie 468 zu Gute. Zu gut Deutsch bezahlt die Stadt Schwedt dafür, dass wieder mehr Busse zwischen Angermünde und Schwedt pendeln und das Nationalparkzentrum Criewen ansteuern.

Michael Tautenhahn, stellvertretender Leiter des Nationalparks, freute sich über diese Nachricht. "Die ÖPNV-Anbindung des Nationalparks ist nicht optimal. Es freut uns deshalb sehr, dass die Entwicklung jetzt wieder in die richtige Richtung geht", sagt Michael Tautenhahn. 2016 war der Nationalpark ohne vorherige Information von der Streichung vieler Fahrten der 468 überrascht worden.

Für die Fahrt nach Criewen zahlt der Schwedter übrigens den Stadtlinientarif von 1,30 Euro, der auch für alle Ortsteile gilt. Die Stadt gibt dafür weitere 50 000 Euro im Jahr aus.