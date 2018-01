Anträge, Anrufe und Besuche binden Bauamt

Andrea Linne

Panketal (MOZ) 1300 Anrufe und 550 Besucher fanden im vergangenen Jahr den Weg ins Panketaler Bauamt. Der 20-köpfige Fachbereich Bauen, Wohnen und Verkehr, den Stefan Kadatz führt, hatte einen riesigen Berg an Arbeit zu bewältigen.

In einer Auflistung machte sich Kadatz die Mühe, das einmal zusammenzutragen und damit zu versinnbildlichen, was die 40 Mitarbeiter, inklusive aller Bauhof-Mitarbeiter und Hausmeister, so beschäftigte.

Allein im Hochbau wurden Vorhaben mit einem Umfang von elf Millionen Euro auf den Weg gebracht. Dazu zählt vor allem der Hort in Schwanebeck. 170 Einzelverträge waren auszuhandeln. Für 80 Neubauvorhaben und 50 weitere Projekte mussten die Anträge bearbeitet werden. Drei Bebauungspläne, die allein 220 Seiten Abwägungsprotokolle beinhalteten, gingen durch Computer und über Tische des Fachbereichs. Fünf Planfeststellungsverfahren wurden außerdem auf den Weg gebracht und begleitet.

Die Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung, die dazu gehört, hatte 4400 Rechnungen zu prüfen. Für den Unterhalt kommunaler Einrichtungen waren 200 bauliche Veränderungen nötig. 130 000 Euro flossen in kommunale Wohnungen. 280 sicherheitstechnische Anlagen und 150 Wartungsverträge wurden überwacht. Dazu kamen diverse Vorhaben. So flossen 300 000 Euro in den Umbau der Villa für den Eigenbetrieb, gut eine Million Euro in den neuen Betriebshof. Über neue Spielgeräte im Wert von 66 000 Euro können sich die kleinen Panketaler freuen.

Betreut wurden aber auch die Mieter, die 137 Betriebskostenabrechnungen erhielten. 30 Mal änderten sich Mietverträge, 32 Wohnberechtigungsscheine wurden ausgestellt. Der Saal am Genfer Platz ging für 58 Feierlichkeiten und Veranstaltungen in die Vermietung. 91 Anfragen auf Mietwohnungen wurden bearbeitet, und der Umzug des Eigenbetriebs aus dem Rathaus mit betreut.

Der Fachdienst Verkehrsflächen konnte verschiedene Vorhaben auf den Weg bringen, dazu zählen Vergaben für das Teilentwässerungsgebiet 21. Für 251 000 Euro waren Unterhaltsarbeiten an Straßen zu erledigen sowie 94 164 Euro an Straßenleuchten. Regenentwässerungen mussten für 183 000 Euro auf Vordermann gebracht werden.

317 Anträge gab es auf Ausgrabungen auf Gemeindeland, 600 Anordnungen waren nötig, weil Bauvorhaben oder Veranstaltungen gesichert werden mussten. Wie Stefan Kadatz ausführte, wurden 147 Anträge auf Baustellenzufahrten bearbeitet, vier Gewährleistungsabnahmen organisiert und viele weitere Aufträge ausgelöst. Für erledigte Vorhaben verließen 235 Kostenbescheide für Straßen, 54 für Zufahrten das Rathaus. 92 Widersprüche aus Straßen- und Erschließungsvorhaben waren zu prüfen. 17 Klageverfahren sind in diesem Bereich anhängig.

200 Aufträge erhielt der Bauhof aus dem Fachdienst Straßenverwaltung. Mehr als 7500 Buchungen wurden 2017 im Fachbereich vorgenommen.

Mit dem Beschluss der Gemeindevertreter soll der Bereich Orts- und Regionalplanung personell verstärkt werden. Die zusätzliche Stelle soll vor allem auch langfristige Planungen mit voranbringen. Eine Mitarbeiterin war ausgeschieden und konnte erst ab 2018 ersetzt werden.