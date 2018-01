Nur Müllrose ist die Ausnahme

MOZ

Eisenhüttenstadt (lö) Einmal im Jahr veröffentlicht die Agentur für Arbeit die Arbeitslosenzahlen, aufgeschlüsselt nach Städten und Gemeinden. Auch diese Auflistung zeigt, was es für den gesamten Landkreis Oder-Spree gilt: Die Zahl der Arbeitslosen ist 2017 im Vergleich zu 2016 weiter zurückgegangen. Lediglich die Stadt Müllrose bildet da eine Ausnahme, wo es einen minimalen Anstieg gab.

Die besten Chancen, wieder eine Arbeitsstelle zu erhalten, haben Arbeitslose, die über eine Ausbildung in den Bereichen Gesundheit, Soziales, Lehre und Erziehung verfügen. Auf eine freie Stelle kommen dort im Schnitt im Landkreis Oder-Spree 3,1 Bewerber, heißt es in dem Arbeitsmarkbericht für den Landkreis der Agentur für Arbeit. Ähnlich günstig sieht das Verhältnis für die Berufsbereiche Rohstoffgewinnung, Produktion und Fertigung aus. In den Bereichen Naturwissenschaft, Geografie und Informatik sieht das Verhältnis dagegen ungünstiger aus. Auf eine freie Stelle kommen im Schnitt 9,4 Bewerber. Am ungünstigsten ist das Verhältnis aus Sicht der Jobsuchenden in dem großen Bereich Land-, Forst-, Tierwirtschaft und Gartenbau. Einer freien Stelle stehen 15,5 Bewerber gegenüber. Das dürfte allerdings auch saisonal bedingt sein.

Die meisten Arbeitslosen im Landkreis haben eine Qualifikation in dem großen Bereich Verkehr, Logistik, Schutz und Sicherheit (1094) sowie in dem Berufsbereich Rohstoffgewinnung, Produktion und Fertigung (1020). Die meisten freien Stellen (307) - das zeigt, dass im Landkreis viele Industriebetrieb produzieren - gibt es im Landkreis in dem Bereich Rohstoffgewinnung, Produktion und Fertigung. Der zweite große Bereich, wo Arbeitskräfte verstärkt gesucht werden, ist der Bereich Gesundheit, Soziales, Lehre und Erziehung mit 236 freien Stellen im Landkreis Oder-Spree.

Die Agentur hat auch vermeldet, dass es noch nie seit der Wende so viele Menschen mit einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung in Oder-Spree gab, nämlich 55254. Den größten Zuwachs gab es in dem großen Bereich Verkehr und Lagerei sowie Heime und Sozialwesen. Der stärkste Rückgang wurde im Bereich Information und Kommunikation sowie in dem Bereich Metall-, Elektro- und Stahlindustrie verzeichnet, heißt es im Arbeitsmarktbericht.