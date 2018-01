Wie weiter nach der 6. Klasse?

Irina Voigt

Fredersdorf-Vogelsdorf/Neuenhagen (MOZ) Die Oberschule Fredersdorf veranstaltet am Sonnabend einen "Tag der offenen Tür". In der Zeit von 9 bis 12 Uhr ist Gelegenheit, die Schule, viele Lehrer und Schüler sowie die Schulleitung kennen zu lernen. Die Fachräume können angeschaut werden und es wird Einblick in die Arbeit der Fachbereiche geboten. Besucher werden von "Schülerlotsen" durch die Gebäude geführt und erfahren viele Insiderinformationen. Um 9.30, 10.30 und 11.30 Uhr gibt es im

Speiseraum zusätzliche Informationen.

Das Einstein-Gymnasium in Neuenhagen, Dahlwitzer Straße, öffnet am Sonnabend ebenfalls seine Türen. Zwischen 10 und 12 Uhr haben interessierte Eltern und künftige Siebtklässler hier die Möglichkeit, alles anzuschauen und sich über die Angebote zu informieren. Fachlehrer und Schulleitung sind anwesend und können die auftretenden Fragen sofort beantworten.