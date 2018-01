Stadt Storkow sucht Käufer in Philadelphia

LR Bee

Philadelphia/Alt Stahnsdorf (bs) Die Stadt Storkow bietet ein weiteres der alten Dorfgemeinschaftshäuser in ihren Ortsteilen zum Kauf an. Aktuell können von Interessenten Gebote für das Gebäude in Philadelphia abgegeben werden. Zu dem Objekt in der Hauptstraße gehört ein Grundstück mit einer Größe von knapp 2600 Quadratmetern. Das Haus ist denkmalgeschützt, Bestandteil der Immobilie ist auch der in einem separaten Gebäude befindliche Jugendklub. Aufgerufen wird ein Kaufpreis von 190000 Euro, Frist für die Abgabe von Geboten ist der 19. Januar. Zum Jahresende verstrichen ist hingegen der Termin für Kaufanträge für das alte Dorfgemeinschaftshaus in Alt Stahnsdorf in der Parkstraße.

Die beiden Objekte sollen an neue Privateigentümer verkauft werden, weil sie zu kommunalen Zwecken nicht mehr benötigt werden. Sowohl in Philadelphia als auch in Alt Stahnsdorf sind zurzeit neue Gemeindehäuser in Bau, in Philadelphia als Anbau an die Feuerwehr, in Alt Stahnsdorf als Erweiterung der Darre am Sportplatz.

Mit den Verkaufserlösen will die Stadt Storkow einen Teil der Baukosten finanzieren. In Alt Stahnsdorf klappte die Veräußerung zunächst allerdings noch nicht wie erhofft, die Angebotsfrist war daher noch einmal verlängert worden.