Hitzige Debatte zur Wehrführung

Jörg Kühl

Tauche (MOZ) Auf einer Sondersitzung der Taucher Gemeindevertreter wurde über die Bestellung eines neuen Gemeindewehrführers heftig debattiert. Der Bürgermeistervorschlag wird nur unzureichend akzeptiert. Am Donnerstagabend gab es dazu eine erweiterte Ortswehrführertagung.

Bei der Feuerwehr der Gemeinde Tauche liegen die Nerven blank. Dies wurde bei der Sondersitzung am Mittwoch, die die Abgeordneten Rudolf Heger, Kerstin Mettke, Simone Bänsch und Thomas Kläber beantragt hatten, deutlich. Die Beschwerdeführer seitens der Gemeindevertreter, allen voran Rudolf Heger und Simone Bänsch, kritisieren den Kurs und die Methode, die Bürgermeister Gerd Mai und sein Verwaltungsteam bei der Kandidatenkür einschlägt. Dass die Gemeindewehrführung funktioniere, das beweise unter anderem der Feuerwehreinsatz in der Silvesternacht in Falkenberg. Das Vorgehen der Verwaltungsspitze verunsichere die Feuerwehren. Die zahlreichen anwesenden Feuerwehrleute ließen in ihren Wortmeldungen ebenfalls ihren Frust raus. Sie sprachen unter anderem von einem Verlust des Vertrauens und der Motivation sowie von einer Spaltung der Kameradschaft.

Grund der Unruhe ist der Vorschlag von Bürgermeister Gerd Mai für eine neue Gemeindewehrführung nach dem turnusmäßigen Auslauf der Amtsperiode von Karsten Schwebe. Fünf Kandidaten standen nach einer Ortswehrführerberatung am 7. November bereit. Neben Amtsinhaber Karsten Schwebe waren dies Michael Wollenberg, Christian Gerlitz, Holger Schulze und Morris Filter. Nach Einzelgesprächen plädierte der Bürgermeister für Michael Wollenberg aus Lindenberg als neuen Gemeindewehrführer sowie Christian Gerlitz aus Trebatsch und Holger Schulze aus Ranzig als dessen Stellvertreter. Dieser Vorschlag wurde allen zwölf Ortswehrführern schriftlich zugestellt. Verbunden war dies mit der Maßgabe, sich bis zum Anhörungstermin am 4. Dezember dazu zu äußern.

Die in der Verwaltung eingegangenen Stellungnahmen ließen jedoch jene "große Akzeptanz" gegenüber dem Bürgermeister-Vorschlag vermissen, die Mai von Anfang an als Bedingung für die neues Gemeindewehrleitung genannt hatte, im Gegenteil: Nur vier unterstützen Mais Vorschlag vorbehaltslos, alle anderen sind mit Anmerkungen und eigenen Personenvorschlägen versehen.

Dabei geht es offenbar vor allem um den Fakt, dass der seit 2004 amtierende Gemeindewehrführer Karsten Schwebe vom Bürgermeister nicht für eine neue Amtsperiode vorgeschlagen wurde. Mai wollte sich im öffentlichen Teil der Gemeindevertreterversammlung am Mittwoch nicht dazu detailliert äußern. Er sagte aber, es habe Probleme und Diskrepanzen zwischen der Gemeindeverwaltung und dem Gemeindewehrführer gegeben. Erst auf genauere MOZ-Anfrage tags darauf konkretisiert Mai seine Kritik. Demnach habe Schwebe gelegentlich "Alleingänge" betrieben, zum Beispiel Aufträge ohne vorherige Rücksprache ausgelöst. Karten Schwebe war bis Redaktionsschluss nicht erreichbar, um dazu Stellung zu beziehen. Schwebes Mitbewerber Christian Gerlitz, der an der Erstellung des Gefahrenabwehrbedarfsplans der Gemeinde mitarbeitet, fand auf der Gemeindevertreterversammlung kritische Worte: "Ich hätte mir bei der Umsetzung des Gefahrenabwehrplans mehr Unterstützung seitens der Gemeindewehrführung erhofft. Auch das ist ein Grund für Diskrepanzen." Donnerstagabend wurde das Thema auf einer erweiterten Ortswehrführertagung mit Bürgermeister Gerd Mai weiterdiskutiert. Am Ende muss Mai den neuen Gemeindewehrführer und dessen Stellvertreter berufen: Gewählt wird das Führungsgremium nämlich nicht.