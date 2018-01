Vier Monate Verzug

Kerstin Unger

Angermünde (MOZ) Über den Baustand am Haus Uckermark im Hohen Steinweg 17/18 informierte kürzlich der Planer die Angermünder Stadtverordnetenversammlung. Die Arbeiten an dem Gebäude, in das das Museum und die Touristinformation einziehen sollen, sind rund vier Monate im Verzug.

"Sie haben mitgekriegt, dass es nicht so läuft wie wir uns das ursprünglich vorgestellt haben, besonders vom zeitlichen Ablauf her", sagte der Prenzlauer Architekt Olaf Beckert, der das Projekt geplant hat und begleitet. Es besteht aus zwei Bauabschnitten. Der erste umfasst die Sanierung und den Umbau der beiden denkmalgeschützten Häuser an der Straßenseite, der zweite die Errichtung eines neuen Anbaus und einer Freifläche im Hofbereich.

Der eigentlich geplante Baubeginn am 1. März 2017 habe sich aus vergaberechtlichen Gründen verzögert. Nach Ostern fand die erste Beratung statt. Bei den anschließenden Abbrucharbeiten trat der katastrophale Zustand der Gebäude zutage.

"Es gab keine Fundamente. Nur für die Fassade fanden wir Balken im Dreck", berichtete der Planer. Jede Wand musste also unterfangen werden, was mit technologischen Schwierigkeiten verbunden war. "Entgegen vorheriger Aussagen gab es nach dem Abbruch des ehemaligen Kinos noch massive mittelalterliche und slawische Funde. Es folgte eine umfangreiche Grabung, die zwar interessant ist für die Stadtgeschichte, aber für graue Haare im Bauablauf sorgte", meinte er.

Beim Aufbau der Rückwand sei alles mit Brunnenringen gegründet und untermauert worden. Das Treppenhaus sei fertig und im Obergeschoss die Fachwerksanierung abgeschlossen. Die Lagen, so erzählte der Architekt, hätten einen Angermünder Stadtbrand nach dem anderen erkennen lassen. Unter anderem sei ein mittelalterlicher Ofen gesichert worden.

Der Dachstuhl im Hohen Steinweg 17 war vor Weihnachten fertig. Mittlerweile ist auch die Platte für den Anbau auf dem Hof gegossen.

"Momentan sind wir knapp vier Monate im Verzug", erklärte Olaf Beckert. Das läge nicht nur an den archäologischen Grabungen, sondern auch an den Schwierigkeiten mit der Baufirma, die Aufträge für beide Bauabschnitte hat. "Wir haben keine Möglichkeit für einen verfahrenstechnischen Ausschluss", so der Architekt. Jeden Tag seien er und der Bauleiter vor Ort. Der dauerhafte Besatz auf der Baustelle bestehe aus drei Maurern.

Der Angermünder Bürgermeister habe sehr nachdrücklich klargemacht, worum es geht. Es seien zwei detaillierte Zeitpläne aufgestellt und als Vertragsbestandteil formuliert worden. Ein Rechtsstreit um die Schadenersatzklausel würden den Baufortgang jedoch noch weiter verzögern, sagte Olaf Beckert. "Die Stadtverordnetenversammlung soll aber Bescheid wissen, was unternommen wird. Wir gehen immer noch davon aus, Ende 2018 mit den Bauarbeiten fertig zu sein. Das wird auch von der Witterung abhängig sein."

Der Architekt sicherte zu, die Angermünder Stadtverordnetenversammlung regelmäßig über den Bauablauf zu informieren. Er bot einen Vor-Ort-Termin für interessierte Abgeordnete sowie die Mitglieder des Bauausschusses an. "Ich will Transparenz", sagte der Planer.