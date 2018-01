Absage an den König des Waldes

Kommentar: Glück im Unglück

Für die Joachimsthaler Stadtverordneten ist die Absage an die geplante Hirschskulptur auf dem Kreisverkehr ein Segen. Denn dass der König der Schorfheide als abstraktes Gebilde daherkommt und nicht in den naturalistischen Zügen, wie er einst vor Hubertusstock stand, hätte viele Joachimsthaler überrascht. Möglicherweise hätte es auch einen Aufschrei im Städtchen gegeben. Und zwar völlig zu Recht. Schließlich hatten die Bürger vor zwei Jahren für eine klassische, in den Augen mancher vielleicht etwas kitschige, Hirschskulptur gestimmt. Sie hätten sich übergangen gefühlt. Denn die Wandlung von der naturalistischen Statue zum abstrakten Kunstobjekt, das ohne Zweifel seinen Reiz hat, wurde kaum kommuniziert.Wären die geplanten Kosten von 20000Euro ausgeschöpft worden, hätte man auch das erklären müssen. Schließlich lag das Limit mal bei der Hälfte. Glück im Unglück also für die Joachimsthaler Politik, dass die Sache nicht genehmigt wurde.Marco Marschall