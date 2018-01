Sechstklässler suchen besten Vorleser

LR Bee

Storkow (bs) Am Mittwoch wird in der Storkower Stadtbibliothek auf der Burg wieder der talentierteste junge Vorleser der Stadt gesucht. Ab 14 Uhr treten die besten Sechstklässler der Europaschule gegeneinander an, die zuvor schulintern ermittelt wurden. Der Sieger darf die Stadt dann beim Kreisausscheid des Vorlesewettbewerbs vertreten, der im Februar in Fürstenwalde ausgetragen wird. Austragungsort in Storkow ist der kleine Saal im Fachwerkgebäude auf der Burg. "Zu dieser spannenden Veranstaltung sind alle interessierten Bürger bei freiem Eintritt recht herzlich eingeladen", sagt die Leiterin der Stadtbibliothek, Petra Kather.

Die Teilnehmer müssen vor den Augen der Zuschauer und vor allem einer Jury stets zwei Texte vorlesen - zunächst einen ihnen bekannten, auf dessen Vortrag sie sich zu Hause vorbereiten konnten, danach aber auch einen unbekannten, der ihnen erst an Ort und Stelle auf den Tisch gelegt wird.