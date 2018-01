Stabile Zahlen folgen auf Rekord-Plus

LR Beeskow

Von Bernhard Schwiete

Bad Saarow/Wendisch Rietz/Storkow (MOZ) Nach einem Jahr des rasanten Anstieges haben sich die Touristen-Zahlen am Scharmützelsee und Storkower See im vergangenen Jahr auf recht konstantem Niveau eingependelt. Bei den Verantwortlichen herrscht Zufriedenheit. Und eine endgültige Statistik liegt noch nicht vor.

Um satte 19 Prozent war die Zahl der Übernachtungen im Jahr 2016 in Bad Saarow gestiegen. Im vergangenen Jahr nun zeichnet sich ein leichter Rückgang ab. Bis Ende Oktober wurden vom Amt für Statistik Berlin-Brandenburg exakt 332710 Übernachtungen gezählt, nach gut 339000 im Vorjahreszeitraum.

Mögliche Gründe für den leichten Rückgang fallen Laura Beister, Geschäftsführerin des Tourismusvereins Scharmützelsee, spontan ein. "Das Wetter im Sommer war sehr durchwachsen, und außerdem hängt das Ergebnis auch immer davon ab, wie die Feiertage und die Ferien in den verschiedenen Bundesländern fallen", sagt sie. Angesichts dessen bewertet sie die vorliegenden Zahlen als "stabile Entwicklung", und für eine endgültige Bilanz sei es ohnehin Statistik für November und Dezember ohnehin noch zu früh.

Das 19-Prozent-Wachstum im Vorjahr war nach allgemeiner Einschätzung der Neueröffnung des A-ja-Resorts mit 150 Doppelzimmern geschuldet. Seitdem hingegen blieb die Bettenzahl in Bad Saarow nahezu unverändert. Bei der A-ja-Kette zeigen sich die Verantwortlichen mit dem zweiten kompletten Jahr am Scharmützelsee zufrieden. "Vor allem die Wochenenden waren fast durchgehend gebucht. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich der Umsatz verbessert", teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Zu genauen Gästezahlen auf der Anlage wollte es sich nicht äußern.

Für Wendisch Rietz und Storkow zeichnet sich unterdessen ein leicht positiver Trend ab. In Wendisch Rietz wurden von Januar bis Oktober knapp 160000 Übernachtungen gezählt (Vorjahreszeitraum 155000), in Storkow knapp 80000 (74000). Auch der Amtsleiter Stadtmarketing und Tourismus im Storkower Rathaus, Andreas Gordalla, will die Zwischenbilanz noch nicht endgültig bewerten, zumal für ihn auch andere Daten wichtig sind. "Wir warten noch auf das Ergebnis unseres Gäste-Monitorings", sagt er. Mit den Fragebögen wird unter anderem die Zufriedenheit der Gäste ermittelt. Zudem lebt die Stadt Storkow nicht nur nach Gordallas Einschätzung im Vergleich zu Bad Saarow und Wendisch Rietz mehr von Tagesgästen, und da sieht der Tourismus-Chef eine gute Entwicklung. "Vor allem die WC-Ausstellung auf der Burg hat uns viele Besucher gebracht", sagt er. Allein in den Tagen zwischen Weihnachten und Neujahr seien dort mehr als 500 Gäste gezählt worden. Wegen des enormen und anhaltenden Interesses wird die Ausstellung nun verlängert bis Juni.

Einen leichten Zuwachs verzeichnet auch der Tourismusverband Seenland Oder-Spree. Etwa zwei Millionen Mal wurde bis Oktober in Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen in Oder-Spree, Frankfurt und weiten Teilen von Märkisch-Oderland übernachtet. Das entspricht einem Plus von 0,6 Prozent. 2016 waren es noch vier Prozent mehr, doch auch daran hatte das neue Bad Saarower A-ja Resort seinen Anteil.

Ganz exakt sind die Statistiken ohnehin nicht, denn in die Berechnungen fließen nur Beherbergungsstätten mit mindestens zehn Betten ein.