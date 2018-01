Fit ins neue Jahr

Steffen Göttmann

Bad Freienwalde (MOZ) Der Kurstädter Kay Kulike trainiert in einem Fitness-Studio in Bad Freienwalde auf dem Laufband. Er gehört zu den regelmäßigen Kunden der Fitness-Company am Weg an der Bahn. Zurzeit kommen viele mit guten Vorsätzen und wollen ihren über die Feiertage angefütterten Bauch abtrainieren, weiß Mitarbeiter Ulf Fetting. Wichtig sei langsam aufbauendes Training für die Muskeln. Denn Pölsterchen bilden sich dort, wo Muskeln fehlen. Inhaber Wolfgang Lau betreibt das Bad Freienwalder Fitnessstudio seit 25 Jahren und plant daher eine Jubiläumsparty.