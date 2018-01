Bald läutet hier die Schulklingel zum Unterricht

Irina Voigt

Fredersdorf-Vogelsdorf (MOZ) Die Gemeinde errichtet an der Ernst-Thälmann-Straße für 1,9 Millionen Euro einen Erweiterungsbau auf dem Campus. Nach den Winterferien, so hofft man im Rathaus, sollte hier der Unterricht starten können.

Im März 2017 war Baubeginn, und eigentlich sollte im November das Haus in Betrieb gehen. "Darauf warten wir schon sehr", sagte Schulleiterin Reneè Förster schon bei der Grundsteinlegung. Denn Kinder brauchen Platz, um zu lernen. Auch Marleen Hörning vom Architektenbüro freute sich, bei dieser Gelegenheit die späteren Nutzer kennen zu lernen. Inzwischen wurde Richtfest gefeiert und die Ungeduld der Mädchen und Jungen wuchs weiter. Schließlich beobachten sie das Baugeschehen in ihrer Nachbarschaft sehr aufmerksam. Ganz ohne Pause haben die Handwerker den Bau weiter vorangetrieben.

Inzwischen sind die lang erwarteten Klinker, die für eine Bauverzögerung gesorgt hatten, an der Fassade und der Innenausbau geht voran. Bis auf "restliche Kleinigkeiten", wie es heißt, soll der Bau nun Anfang Februar bezugsfertig sein, so dass in den Winterferien eingeräumt werden kann.