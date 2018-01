Hortner wegen Missbrauchs vor Gericht

Annette Herold

Fürstenwalde/Schöneiche (MOZ) Wegen sexuellen Missbrauchs von Schutzbefohlenen wird vom 24. Januar einem heute 27-Jährigen in Frankfurt der Prozess gemacht. Das teilte das Frankfurter Landgericht am Donnerstag mit. Er soll laut Anklage zwischen August 2013 und September 2014 als Horterzieher in Schöneiche vier Kinder zwischen sieben und neun Jahren sexuell missbraucht haben. Zudem wirft ihm die Staatsanwaltschaft den Besitz von Fotos nackter Jungen vor. Für das Verfahren sind zunächst vier Verhandlungstage angesetzt; die Urteilsverkündung ist für den 1. Februar vorgesehen.

Bereits am 11. Januar beginnt ebenfalls in Frankfurt das Gerichtsverfahren gegen einen 29-Jährigen wegen gefährlicher Körperverletzung in Fürstenwalde. Er soll in der Nacht zum 13. Juni 2017 auf offener Straße sein Opfer ohne ersichtlichen Grund mit einem Messer angegriffen haben. Diesen ersten Angriff konnte das Opfer nach Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft abwehren. Dann habe der Angeklagte mit der Faust zugeschlagen, sodass sein Kontrahent Hautabschürfungen an Brust und Bauch erlitt. Wenig später sei eine Frau Opfer des Mannes geworden, die Schmerzen am Oberkörper und ebenfalls Hautabschürfungen erlitt. Als sie weglaufen wollte, sei er erneut auf sie losgegangen und habe sie mit dem Messer an der rechten Schulter verletzt. Nach drei Verhandlungstagen ist das Urteil für den 8. Februar angekündigt.