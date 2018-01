Einfach machen

Heinz Kannenberg

Frankfurt (Oder) (MOZ) Am 4. März wählen die Frankfurter einen neuen Oberbürgermeister. Es gibt überbordende Erwartungen. Noch hat allerdings kein Kandidat zu erkennen gegeben, welches Frankfurt er gestalten will. Unser Redaktionsmitglied Heinz Kannenberg plädiert für mutige Zukunftsideen.

Kürzlich ließ ein Vorschlag, in Frankfurt eine gläserne Oderphilharmonie über der Oder zu bauen, aufhorchen. Hamburg habe die Elbphilharmonie, Frankfurt sollte sich zur Oderphilharmonie bekennen, schrieb ein Frankfurter Musiker. Christian Seibert erntete dafür auch Kommentare wie "Wer soll das bezahlen?", "Wir haben doch eine Konzerthalle", "Noch so ein Träumer". Die üblichen Reflexe, wenn im Moment etwas völlig unerreichbar scheint; zudem noch in einer Stadt mit leerer Kasse. Um die Konzerthalle einigermaßen notdürftig zu sanieren, sind mindestens sechs Millionen Euro notwendig, sagen vorsichtige Berechnungen. Um sie als Konzerthaus richtig fit zu machen, braucht man bestimmt 20 Millionen Euro, so Experten. Mutig ist der Vorschlag des Baus einer Oderphilharmonie dennoch.

Aber haben bisher die Mutlosen Frankfurt verändert und geprägt? Es sind, wie einige Beispiele zeigen, immer die Mutigen gewesen! 1502 druckte Martin Tretter in Frankfurt das erste uns überlieferte Buch. Bis 1540 ist Frankfurt die einzige ständige Druckerstadt in der Mark. Oberbürgermeister Fritz Krause stemmte sich gegen die SED-Oberen in Berlin und verhinderte den Abriss der Marienkirche. 40 000 Frankfurter demonstrieren am 1. November 1989 mit dem "Neuen Forum" für die Wende.

Und nach 1990: Der Unternehmer Daniel Grabow hatte vor acht Jahren die Idee eines überregionalen Musikfestivals. Das Helene Beach gehört heute zu den Top-10-Sommerfestivals in Deutschland. Sonja Gudlowski gründete die Bürgerinitiative Lennépark, um Deutschlands zweitältesten Bürgerpark vor dem Dornröschenschlaf zu retten. "Dafür ist doch die Stadt zuständig", entgegnete man ihr damals. Mit ihrem Mut, etwas anzupacken, bezog sie viele -auch die Stadt - in eine Schönheitskur für den Park mit ein. Und der Verein "Die Löwenkinder". Ohne den Mut von Peggy Zipfel und Freunden diesen Verein zu gründen, würde heute vielen schwerkranken Kindern und ihren Familien nicht geholfen werden können. Beispiele, die auch den Mutlosen Mut machen sollten.

Seit der deutschen Einheit scheint es so, dass im Frankfurter Rathaus die Mutigen nicht die Oberhand bekommen haben. In den 1990-er Jahren, blickte kürzlich ein Halbleiterwerker zurück, fehlte im Rathaus die Lobby für den Erhalt des Werkes. Ganz anders war der couragierte Rückhalt in Eisenhüttenstadt. EKO heißt zwar heute ArcelorMittal, aber beschäftigt 2018 noch 2300 Menschen. Die jeweiligen Frankfurter Rathausherren (und drei Frauen) konnten die großen Potentiale dieser Stadt nicht im Alltag für die Bürger erlebbar machen, so wie diese es erwarteten. In den 1990-er Jahren ließ die Stadt Gewerbetreibende nach Müllrose und Häuslebauer nach Mixdorf wegziehen. Der Stadtumbau begann später als in anderen Städten des Landes.

Nach dem Jahr 2000 wurde die Innenstadtentwicklung verschlafen. Statt bereits damals vorhandene Pläne für die Erschließung der Slubicer Straße umzusetzen, entschied sich eine Mehrheit der Stadtverordneten für den Kaufland-Bunker in der Heilbronner Straße, der Stadtentwickler noch heute bei seiner Bewertung vor eine Mutprobe stellt. Während inzwischen in Gorzow zwei Restaurantschiffe auf der Warthe stehen, verhinderte die Stadtverwaltung mit einem dilettantischen Projektmanagement ein Restaurantschiff auf der Oder und damit auch eine Belebung der Oderpromenade. Selbst der zum Stadtjubiläum 2003 aufblühende Europagarten auf dem Ziegenwerder ist heute wieder zum Schandfleck geworden. Das größte Projekt - eine grenzüberschreitende Straßenbahn - wurde vor allem durch mutlose Stadtpolitiker, insbesondere Linke und nicht eine Minderheit von Bürgern, die an einer Befragung teilnahmen, vom Gleis genommen. Vieles scheiterte in Frankfurt an Mutlosigkeit der Rathausspitzen, aber auch an der Kooperationsunwilligkeit der Fraktionen in der Stadtverordnetenversammlung.

Das führte dazu, dass Frankfurt nach einer kurzen Phase des Aufbruchs schrittweise immer mehr auseinanderdriftete. Verzagtheit dominiert vielfach bei den Bürgern. Es geht ihnen bei bestimmten Entwicklungen zu langsam. Natürlich gibt es auch viele Erfolge in den knapp drei Jahrzehnten: Stadtvillen an der Oder, sanierte Häuser in allen Stadtteilen, eine die Stadt belebende Universität sowie ein Forschungsinstitut für Mikroelektronik der internationalen Spitzenklasse, deutsch-polnische Einrichtungen, wie die Euro-Kita, ein modernes Klinikum, sanierte Schulen, Kultur- und Sportangebote en masse und unglaublich viel bürgerschaftliches Engagement. Nicht zu vergessen die Internationalität der Stadt. Menschen aus über 100 Ländern studieren und wohnen hier. Doch dies mit Stolz auszusprechen, dazu fehlt selbst manchen Kommunalpolitikern der Mut. Lieber zeigen einige mindestens Sympathien für Theorien von der kaputtesten Stadt im Land Brandenburg.

Frankfurt steht mit dieser auseinanderdriftenden Entwicklung nicht allein. In der Weltpolitik sorgen sich Menschen um die Entwicklung in den USA, im Nahen Osten. In Europa droht Katalonien aus Spanien sich abzuspalten, Großbritannien ringt um den Brexit und in Polen bröckelt das europäische Wertesystem. In Deutschland macht sich die Spaltung fest an der AfD, auch in Brandenburg ist es so.

Dagegen zu wirken, das hat die rot-rote Landesregierung zur Verzweiflungstat getrieben, allein um den Zusammenhalt zu retten im Land. Sie sagte die Kreisgebietsreform in allerletzter Minute ab. An die Stelle der nötigen politischen Operationen rückt nun ein rot-rotes Finanz-Programm gegen das Auseinanderdriften von Randregionen und Speckgürtel. Es geht nun vor allem darum, dass Brandenburg den Zusammenhalt nicht verliert. Geld, schöne Reden und Versprechungen werden dies dauerhaft nicht kitten können. Das Land braucht eine Gestaltungsidee für den Zusammenhalt.

Auch Frankfurt ringt um seinen Zusammenhalt und braucht einen Gestaltungswillen. Die OB-Wahl könnte der Stadt dabei helfen. Sie könnte dafür sorgen, dass die Bürger zusammenkommen, zusammenfinden, ihr Zusammenhalt gestärkt wird. Vor allem der zwischen Einheimischen und Zugezogen, Älteren und Jüngeren, gut Verdienenden und sozial Schwachen. Es geht dabei auch um die Frage, wessen Identität in Frankfurt welche Rolle spielen darf. Vor allem sollte der Wahlkampf allen Bürgern Mut machen und sie herausfordern, bei der Stadtgestaltung mitzumachen. Und den Schwächeren und Bedürftigen ein Gefühl von Sicherheit geben. Zukunftswerkstätten und Wähler-Foren sind auch Wege dahin. Die Stadt braucht ein Wir-Gefühl! Und sie braucht dafür einen an der Rathausspitze, der einfach macht!

Fünf Kandidaten - Markus Derling (CDU), Wilko Möller (AfD), Jens-Marcel Ullrich (SPD), Martin Wilke (parteilos), René Wilke (Linke) - stellen sich zur Wahl. Dafür gebührt ihnen Respekt. Andere haben Gründe gehabt, sich nicht zur Wahl zu stellen. Daher sind diese fünf Kandidaten Frankfurts erste Wahl. Wer von ihnen zusammenbringen will, muss konkret und lokal neue Wege aufzeigen, die dem Auseinanderdriften Einhalt gebieten. Wer mit seinen finanzierbaren Zukunftsideen diese Stadt zusammenhalten kann, der könnte in diesem Jahr aufrücken oder verbleiben im Rathaus. Dafür braucht es einen konstruktiven, sachlichen, ja, auch heftigen Streit. Und Respekt und Fairness der Kandidaten untereinander. Aber auch Respekt vor den Leistungen der Vorgänger, trotz Unduldsamkeit mit Blick auf das bisher (Nicht)-Geleistete. Der Oberbürgermeister-Wahlkampf 2018 beginnt nicht mit Frankfurts Stunde Null.

Die Stadt Frankfurt in der Metropolenregion Berlin braucht einen Zukunftsplan bis 2030. Das geht nur durch gestalten statt vor allem verwalten und reparieren. Und mit mehr Tempo und weniger Rast im Rathaus. Frankfurts Stadtentwicklung braucht mutige Macher. Und solide, berechenbare städtische Finanzen sowie private Investoren. Wer auch immer zum Oberbürgermeister gewählt wird, mit ihm müssen ebenfalls neue kompetente Verwaltungsleute ins Rathaus einziehen; auch wieder von außerhalb. Frankfurt darf sich nicht selbst genügen. Wähler werden bei den Kandidaten genau darauf achten: Wer hat vor allem Unterstützer? Und wer schart um sich ein Kompetenzteam? Auch ein anstehender Generationenwechsel wird sich an Kompetenzen messen lassen müssen.

Alt-Ministerpräsident Manfred Stolpe hat jüngst in einem MOZ-Interview ein leidenschaftliches Plädoyer für Frankfurt gehalten. Jede Möglichkeit, Frankfurt (Oder) zu stärken, müsse genutzt werden. Eine Abwertung von Frankfurt müsse vermieden werden. Der 81-jährige Sozialdemokrat stellte klar, wer Zusammenhalt wolle, müsse um Gemeinsamkeiten ringen, bei der es nur Sieger gibt. Ein weiser Rat auch für den OB-Wahlkampf. Wer diese Messlatte im Wahlkampf am besten überspringt, das scheint sicher, hat gute Chancen Oberbürgermeister von Frankfurt für die nächsten acht Jahre zu werden.