Anbau für die Schlaubespatzen

Elke Kögler

Müllrose (MOZ) Die Müllroser Kindertagesstätte Schlaubespatzen wird unter anderem um drei Gruppenräume, einen Wasch- und Toilettenraum sowie einen Ruhe- und einen Aufenthaltsraum für sämtliche Betreuer erweitert. Zunächst muss allerdings die aktuelle Bauplanung konkretisiert werden.

Die 30 zusätzlichen Plätze für Kinder unter drei Jahren der Kindertagesstätte Schlaubespatzen in Müllrose werden in einem Gebäude entstehen, das unmittelbar an das bestehende Haus angrenzt. Dem hat in der jüngsten Sitzung die Mehrheit der Stadtverordneten zugestimmt. Die aktuelle Planung hat Architekt Jörg Minack vom Architektur- und Ingenieurbüro aus Frankfurt vorgestellt. Diese ist aber noch nicht beschlossen, sondern wird in der kommenden Sitzung von den Mitgliedern des Bauausschusses diskutiert und anschließend von den Stadtverordneten beschlossen.

Ein Vorteil der Errichtung eines Anbaus anstelle eines separaten Gebäudes sei die flächenschonende Erweiterung des Bestandsgebäudes, erklärte Jörg Minack bereits in der jüngsten Bauausschusssitzung. Auf diese Weise könne etwa ein großer Außenspielbereich erhalten bleiben, erläuterte er weiter. Zudem entspreche die Anbauvariante den Wünschen der Mitarbeiter der Tagesstätte, war zu erfahren.

Konkret wird der in den beiden durch eine Brandschutzwand voneinander abgegrenzten Gebäudeteilen betreute Nachwuchs über den bereits bestehenden Eingang in die Räume gelangen. Der Eingangsbereich soll aus diesem Grund vergrößert und behindertengerecht gestaltet werden. In dem Bereich sind die Installation einer Garderobe sowie eines Kinderwagenabstellplatzes vorgesehen. Die neuen Gruppenräume für die Kinder unter drei Jahren werden gemäß den gesetzlichen Regeln jeweils zehn Kinder beherbergen. Alle Fenster sollen vorrangig nach Süden ausgerichtet werden. Von den Gruppenräumen aus gelangen die Kinder direkt zu ihrem Außenspielplatz. Bei regnerischem Wetter dienen voraussichtlich der Flur sowie neu überdachte Flächen im Außenbereich als Spielflächen.

Weiterhin entstehen im Zuge der Erweiterung neue sanitäre Einrichtungen. Diese umfassen mindestens zwei Wickeltische, drei Toiletten und drei Waschtische, eine Dusche sowie eine Spüle für die Töpfchen. Weil für mehr Kinder ebenso mehr Personal wie Erzieher notwendig sind, werden für alle Mitarbeiter ein Ruhe- und ein Aufenthaltsraum sowie ein zusätzlicher Toilettenraum eingerichtet.

Zur besseren Orientierung für die Kinder erhalten die Wände der Gruppenräume unterschiedlich farbige Anstriche. Außerdem werden alle Eingänge, die Brandschutzwand, die Klingel, der Briefkasten sowie sämtliche Schilder mit verschiedenen Farben angestrichen und dadurch hervorgehoben. Die Baukosten für den Anbau betragen voraussichtlich insgesamt 990 000 Euro, also fast eine Million Euro.

Bei dem bestehenden Gebäude der Kindertagesstätte handelt es sich um ein aus Steinen erbauten einetagigen Bungalow mit Flachdach. Das Haus wurde ursprünglich in den 1980er Jahren errichtet und ab den 1990er Jahren schrittweise mittels verschiedener Anbauten erweitert. Diese Tradition werde im Grunde mit der Errichtung des Anbaus zur Betreuung von Kindern unter drei Jahren fortgeführt, war im Bauausschuss zu vernehmen.

Die Nutzfläche des künftigen neuen Gebäudeteils wird insgesamt 231 Quadratmeter betragen. Die drei Gruppenräume werden jeweils 38 Quadratmeter, der Ruhe- und Aufenthaltsraum für das gesamte Personal 32 Quadratmeter, der zusätzliche Wasch- und Toilettenraum 25 Quadratmeter, der neue Garderobenbereich 19 Quadratmeter und der Abstellplatz für Kinderwagen im Eingangsbereich zehn Quadratmeter groß. Hinzu kommen ein 49 Quadratmeter großer Flur sowie ein neun Quadratmeter großer Technikraum. Das aktuell 13 Quadratmeter große Foyer wird um 24 Quadratmeter erweitert.

In den kommenden Wochen wird Planer Jörg Minack die vorgestellte Planung konkretisieren. Nachdem danach die Baugenehmigung eingeholt wurde, können die einzelnen Bauleistungen nach vorheriger Ausschreibung aller Aufträge an verschiedene Baufirmen vergeben werden.