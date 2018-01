Wie Mobbing beendet werden kann

Martin Stralau

Erkner (je) Eine neue Anlauf-Stelle für Mobbing soll es im neuen Jahr in Erkner geben. Christa Kuhlwein-Eysser will sie ehrenamtlich ins Leben rufen und betreiben. Am 8. Januar wird sie ihr Vorhaben im ElternKind-Zentrum in der Smolka-straße öffentlich vorstellen

Die Erkneranerin war 35 Jahre lang als Schulsozialpädagogin berufstätig und ist jetzt in Rente gegangen. Mobbing habe einen immer größeren Stellenwert in ihrer Arbeit bekommen, berichtet sie. "Ich will meine Erfahrung weitergeben", sagt Christa Kuhlwein-Eysser weiter zu ihrer Motivation. Und sie macht eine optimistische Ansage: "Man kann Mobbing beenden."

Ab wann, ab welcher Stufe wird aus einer Hänselei oder einer Unfreundlichkeit Mobbing? Christa Kuhlwein-Eysser spricht von Mobbing, wenn "jemand über einen längeren Zeitraum die körperliche oder seelische Unversehrtheit des anderen angreift". Ein solches Verhalten müsse unbedingt gestoppt werden.

Christa Kuhlwein-Eyssers ehrenamtliches Angebot soll auf zwei Füßen stehen. Nach der Veranstaltung im Eltern-Kindzentrum will sie einmal im Monat - jeweils am zweiten Freitag von 16 bis 17.30 Uhr - eine Sprechstunde für betroffene Kinder und ihre Eltern im Gemeindezentrum der Evangelischen Kirche anbieten. Im Eltern-Kindzentrum gebe es keine Möglichkeit sich zu einer Einzelberatung zurückzuziehen, sagt sie. Je nach dem Bedarf könne sie sich auch vorstellen, mehr Zeit zur Verfügung zu stellen.

Kontakt per e-mail: Hilfe-gegen-Mobbing@familienbuendnis-erkner.de; öffentliche Auftaktveranstaltung unter dem Motto "Mobbing - dagegen lässt sich etwas tun!" am 8. Januar, 16.30 Uhr, Walter-Smolka-Stra-ße 10.