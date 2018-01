Einer, der den Takt vorgibt

Annemarie Diehr

Fürstenwalde (MOZ) Zu Hause in ... lautet der Titel unserer Serie, in der Menschen aus der Region vorgestellt werden. Das können Frauen und Männer sein, die schon immer hier leben oder hier ihre Wahlheimat gefunden haben. Heute: Cornelius During aus Fürstenwalde.

Holz, Elfenbein oder Fiberglas- mit dem Taktstock eines Dirigenten ist es ein wenig wie mit den Zauberstöcken aus der Romanreihe "Harry Potter": Jeder Künstler hat seine ganz eigene Vorliebe. Cornelius During setzt auf Holz. Wenige Millimeter dick, weiß und mit einem birnenförmigen Griff aus Kork liegt er gut in der Hand, vollführt der Taktstock ausschweifende, mal geschmeidige, mal abrupte Bewegungen.

Cornelius During lebt im Takt der Musik. Als freiberuflicher Bratschist spielt er im Kammerorchester Potsdam, auch bei den Berliner Symphonikern; als Dirigent leitet er das Studentenorchester Münster. Einmal in der Woche pendelt der 34-Jährige im Semester nach Westfalen. Noch vor wenigen Wochen war seine Geburtsstadt Bielefeld und das dortige Freie Sinfonieorchester ebenfalls stetes Reiseziel. "Jetzt bin ich auch beruflich in Fürstenwalde angekommen", sagt Cornelius During in einem geräumigen Arbeitszimmer in der Musikschule "Jutta Schlegel". Vor ihm reihen sich in deckenhohen Regalen alphabetisch sortierte Ordner aneinander. "Das Notenarchiv haben meine Vorgänger angelegt", erklärt er.

Als musikalischer und organisatorischer Leiter des I. Garde-Blasmusikkorps Fürstenwalde löst Cornelius During die Dirigenten Christian Miethe und Andreas Zühlke ab. Die offizielle Übergabe erfolgte beim Weihnachtskonzert des Orchesters am dritten Adventswochenende im Fürstenwalder Hof; seit Beginn der Woche richtet sich Cornelius During in der Musikschule ein, wo er für wöchentliche Proben und Verwaltungsarbeit eine 20-Stunden-Stelle antritt.

Sicher bewegt sich der Musiker durch die Gänge des Gebäudes in der Fiete-Schulze-Straße. "Meine Frau ist hier Horn-Lehrerin", erklärt er. Durings Töchter, 9 und 14 Jahre alt, bekommen an der Musikschule Unterricht in Klarinette, Horn und Gitarre. Die ganze Familie unter einem musikalischen Dach. Es sei schön, nun auch beruflich in Fürstenwalde verankert zu sein, findet der Dirigent. Die Stadt ist seine Wahlheimat, hier wohnen die Eltern seiner Frau, die er am Musikgymnasium in Berlin kennengelernt hat. "Die Landschaft ist toll", auch die Offenheit der Menschen schätze er.

Mit fünf Jahren begann Cornelius During Violine zu spielen, später wechselte er zur Bratsche. Nach dem Abitur studierte er in Weimar Orchesterdirigieren mit Hauptinstrument Bratsche. Und nun dirigiert er ein Blasorchester? "Als Dirigent stellt man sich die Frage, wozu man eigentlich gebraucht wird. Wo ist der Mehrwert für das Orchester?" Unabhängig von der Instrumentenart gehe es immer darum, den Selbstanspruch der Musiker herauszukitzeln, erklärt During. "Als Dirigent kümmere ich mich um das, was man nicht hört, wenn man im Orchester sitzt." Zusammenhänge herstellen, Übergänge schaffen, Bögen spannen, nennt der Musiker das.

Bei der Probe am heutigen Freitag hat er das Garde-Blasmusikkorps erstmals ganz alleine in der Hand. Im Dezember gab es zwar bereits gemeinsame Proben mit seinen Vorgängern; die gegenseitige Annäherung von Dirigent und Orchester beginnt nun ganz ohne Puffer. Ein dickes Fell müsse man für den Job haben, schüchtern sein dürfe man nicht, sagt During. Im Gegenteil: "Man muss eine kleine Rampensau sein". Einen Einblick in diesen Wesenszug gibt erst eine Kostprobe einiger typischer Dirigenten-Bewegungen im Konzertsaal der Musikschule, wo auch die wöchentlichen Orchesterproben stattfinden.

Hat sich der neue Leiter für die bevorstehende Amtszeit etwas vorgenommen? "Ich möchte mehr junge Leute ins Orchester holen", sagt der Fürstenwalder und zeichnet mit Worten ein Bild, dass er in Zukunft häufiger vor sich sehen will: "Bei einer der Proben in den vergangenen Wochen hat sich ein Musiker in meinem Alter zu einem 14-Jährigen, von denen es im Orchester aktuell zwei gibt, umgedreht und ihm einen Griff gezeigt. Das ist mein Traum, dass die Jüngeren von den Älteren lernen". Bis zu seinem Orchester-Debüt am Pfingstsonntag im "Spreegarten" kommt Cornelius During dieser Vision vielleicht schon näher.

