Grund für Loch in Überfahrt noch unklar

Hartmannsdorf (bei) In der Woche vor Weihnachten war die asphaltierte Querung über einem Durchlass in der Hartmannsdorfer Straße An der Spree wegen einer Unterspülung eingebrochen - die Ursache ist noch immer nicht klar. Die Grundstückszufahrt ist seither gesperrt, die Bewohner des Grundstücks erreichen ihr Zuhause allerdings über Neu Hartmannsdorf.

Wie Thorsten Weidner, Geschäftsführer des Wasser- und Landschaftspflegeverbandes "Untere Spree", auf Nachfrage sagte, wird sich der Verbandsingenieur, Norfred Heidenreich, am Mittwoch mit dem Spreenhagener Amtsdirektor, Joachim Schröder, treffen, um die Ursache für den Schaden zu klären und die Reparatur zu besprechen.

Schröder kann sich durchaus einen Biber als Verursacher vorstellen. Weidner zieht dagegen die Möglichkeit in Betracht, dass die Betonringe des Durchlasses nicht korrekt eingesetzt und verbunden wurden, so dass Wasser ausgetreten ist.