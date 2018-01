Berk hat als Berg begeistert

Anke Beißer

Spreenhagen (bei) Seit gut einem halben Jahr fungiert Bärbel Berk als Ortsvorsteherin von Spreenhagen, nachdem sich Ralf-Eckhard Paesch nach 25 Jahren als ehrenamtlicher Bürgermeister und zuletzt Ortsvorsteher aus dem Amt zurück gezogen hatte. Ihr erstes Fazit lautet: "Die Arbeit ist gut angelaufen. Ich habe nichts bereut. Schließlich habe ich immer gesagt, ich will hier nicht nur leben, sondern mich einbringen."

Zwar hat sie zuvor schon im Ortsbeirat und auch als Gemeindevertreterin mitgewirkt, die Verantwortung in einer kommunalen Führungsposition aber war für sie neu. Somit ist auch eine Vielzahl an Aufgaben zu bewältigen gewesen, die sie so nicht kannte. "Die Vorbereitung der Seniorenweihnachtsfeier war richtig stressig", räumt die 54-Jährige ein. Das Programm für die 85 Frauen und Männer auf die Beine zu stellen und den Transport zu organisieren, habe einiges an Kraft gekostet. "Ich wollte der Veranstaltung zudem eine eigene Handschrift geben." Das ist ihr auf besondere Art und Weise gelungen. Frau Berk hat Frau Berg gedoubelt - in rotem Kleid und mit ganz viel Herzklopfen. Sie sei als Schlagersängerin sehr gut angekommen. "Trotzdem bleibt das einmalig, im wahrsten Wortsinn", schmunzelt sie.

Einen guten Draht zu den Senioren zu bekommen, das sei ihr zu Beginn ihrer Amtszeit besonders wichtig gewesen, denn mit der Generation habe sie sich zuvor noch nicht so gut ausgekannt. Hier plant sie für 2018 bereits eine Neuerung. Zu Geburtstagen solle nicht nur sporadisch gratuliert, sondern zum 70., 75. und danach jedem weiteren mit einem Karten- und Blumengruß Aufmerksamkeit geschenkt werden.

Wichtig sei ihr zudem die enge Zusammenarbeit mit den Vereinen. Geplant sei, nach dem Jubiläum "110 Jahre Feuerwehr Spreenhagen" am 15. Juni, tags darauf das Dorffest wieder aufleben zu lassen. Das Gerüst für das Programm stehe bereits, und die Reaktionen auf die Ankündigung seien durchweg positiv.

Bärbel Berk freut sich darüber, dass nicht nur ihre Sprechstunde - jeden ersten Dienstag im Monat von 16 bis 18 Uhr in der Amtsverwaltung - gut angenommen, sondern sie auch auf der Straße von Leuten angesprochen werde, die Fragen haben oder ihr Engagement anbieten. "Ich hatte extra als Wahlhelferin mitgemacht, um Gesicht zu zeigen und mehr Spreenhagener kennen zu lernen." Was sie unbedingt noch erreichen will, ist, Jüngere für die Kommunalpolitik zu interessieren - für die Vorbereitung des fließenden Übergangs "von der reiferen Jugend auf die tatsächliche" bei der Mitwirkung im Gemeinderat und Ortsbeirat.