Fraktion fordert Kosten-Transparenz

Doris Steinkraus

Seelow (MOZ) Derzeit leben 1130 Flüchtlinge im Landkreis. Ihre Zahl wird 2018 weiter zurück gehen. Die Kosten für den Kreis indes ändern sich kaum, da langfristige Mietverträge bestehen. Einen kleinen Zuschuss zu den Leerstandskosten hat das Land jetzt in Aussicht gestellt.

"Für uns sind das derzeit unhaltbare Zustände", erklärte Winfried Dreger, Chef der Kreistagsfraktion BVB Freie Wähler/FDP am Donnerstag gegenüber der MOZ. "Wir haben Kosten in Millionenhöhe und werden nicht informiert. Wir verlangen eine deutlich bessere Transparenz bei diesem sensiblen Thema durch die Kreisverwaltung." Schon zu zwei Sitzungen habe seine Fraktion eine Anfrage zu den Kosten, zur Zahl der anerkannten und abgelehnten Asylbewerber sowie zu den im Kreis lebenden unbegleiteten Jugendlichen gestellt. "Es gibt keine Antwort", kritisiert Dreger.

Der Beigeordnete Rainer Schinkel (SPD) verweist auf den Haushalt. In dem seien die Positionen ausgewiesen. Er bestätigt, dass der Kreis auch im Haushalt 2018 eigene Mittel einstellen muss, weil nicht alle Kosten, die für die Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen anfallen, vom Land gedeckt werden.

"Wir hatten 2017 dafür fünf Millionen Euro geplant", erklärt er auf Anfrage. Noch läge die Jahresrechnung nicht vor. In dem Kostenrahmen werde man sich aber wohl bewegen. Fest stehe jedoch, dass das Land zumindest einen Teil dieser zusätzlichen Kosten übernimmt.

Ende vergangenen Jahres hatte das Kabinett den Nachtragshaushalt des Landes diskutiert. Der muss allerdings noch durch die Gremien und vom Landtag beschlossen werden. Schinkel geht davon aus, dass der Landtag die darin angekündigten Summen, mit denen die Kreise entlastet werden sollen, bestätigt.

Für Märkisch-Oderland seien 495 000 Euro angekündigt. Womit immer noch rund 4,5 Millionen Euro bleiben, die aus dem Kreishaushalt gestemmt werden müssen. Im Entwurf 2018, der im April beschlossen werden soll, sind 5,04 Millionen Euro für die Flüchtlingsarbeit veranschlagt.

"Über die Verwendung solcher nicht unerheblichen Steuermittel müssen wir als Abgeordnete einfach besser informiert werden", sieht es Dreger. Den Hinweis Schinkels auf den Haushalt lässt er nicht gelten. "Es sind sehr unterschiedliche Positionen, bis hin zu den Personalkosten, die man als Abgeordneter gar nicht detailliert erfassen kann." Nur, wenn es regelmäßig klare Aussagen gibt, könne man politisch auch agieren. Aus Sicht seiner Fraktion müsste durch das Land der größte Teil der Kosten getragen werden. "Denn diese Mittel fehlen für andere Aufgaben im Kreis", sieht es der Fraktionschef. Bei sinkenden Flüchtlingszahlen müsse man zudem von sinkenden Kosten ausgehen.

Warum sie dennoch weiter so hoch sind, erklärt Rainer Schinkel mit den Leerstandskosten. "Wir haben mit den Betreibern der Unterkünfte teilweise Verträge über fünf Jahre abgeschlossen", erläutert er. Die ersten seien bereits gekündigt, vor allem, was Wohnungen betrifft. Es gebe derzeit 1500 Plätze. Bei 1130 Flüchtlingen stünden damit 320 Plätze leer. Der Kreis erhalte die Pauschalen des Landes jedoch nur für die tatsächlich gemeldeten Flüchtlinge. Bis auf die Unterkunft am ehemaligen Schießplatz der Bundeswehr in Platkow hat der Landkreis keine eigenen Quartiere. Auf Druck aus den Kreisen habe es nun zumindest die Zusage des Landes gegeben, dass es einen Teil dieser Leerstandskosten übernimmt.

"Uns interessiert aber auch, wie viele Flüchtlinge tatsächlich vor Ort integriert werden, wie viele Sozialhilfe erhalten, wie viele abgeschoben werden oder unauffindbar sind", sagt Dreger. Auch das Thema möglicher Kriminalität werde bisher im Kreis ausgeblendet. Man müsse Probleme und Konflikte offen benennen. Nur dann könne man der gegenwärtigen Entwicklung, durch die die AfD weiter Zulauf erhalte, gegensteuern.