Besucherzahl im Schiffmühler Fontane-Haus fast verdoppelt

Steffen Göttmann

Schiffmühle (MOZ) Das Fontane-Haus in Schiffmühle hat im vergangenen Jahr die Besucherzahl im Vergleich zum Vorjahr nahezu verdoppelt. "Wir hatten fast 800 Gäste", freut sich Helmut Otto, der das kleine Museum im Auftrag des Vereins zur Förderung von Beschäftigung und Qualifizierung (VFBQ) als Träger ehrenamtlich betreut und im Freundeskreis Fontane-Haus Schiffmühle mitwirkt. "In den vergangenen Jahren hatten wir durchschnittlich zwischen 450 bis 500 Besucher", rechnet Helmut Otto vor.

Grund für die deutliche Steigerung der Besucherzahlen sei die Buchvorstellung "Louis Henri Fontane - Leben und Schicksal eines Dichtervaters" gewesen, das Helmut Otto, Ernst-Otto Denk und Volker Panecke gemeinsam verfasst haben. Als zweiter großer Besuchermagnet habe sich die Ausstellung über Siegfried Düsterhöft, den letzten Bisamjäger des Oderbruchs, erwiesen. Bei der Ausstellung handelte es sich um ein Kooperationsprojekt mit dem Oderbruch-Museum Altranft zu dessen Jahresthema "Wasser".

Die Hoffnung, dass sich die Lage des Fontane-Hauses am Radweg von Bad Freienwalde zur Oder in den Zahlen der Museumsbesucher widerspiegelt, habe sich bisher nicht erfüllt, sagte der Ortschronist von Schiffmühle. "Die Radfahrer sehe ich meistens nur von hinten", sagte Helmut Otto. Die Gäste des Hauses kommen aus dem gesamten Bundesgebiet, seien interessiert an Theodor Fontane und besuchen gezielt das kleine Fachwerkhaus, in dem Louis Henri Fontane, der Vater des Dichterfürsten, die letzten Jahre seines Lebens verbrachte.

Der Eindruck, dass sich das Haus derzeit im Winterschlaf befindet, trügt. "Wir haben jetzt sieben Tage die Woche geöffnet", klärt Helmut Otto auf. Diese Woche sei geschlossen, weil sein Kollege erkrankt sei. Die Zahl der Besucher sei ohnehin in der kalten Jahreszeit gering.

Geplant sei, die Ausstellung etwas zu überarbeiten und sie mit neuen Tafeln zu versehen. Für April habe sich bereits ein ganzer Bus Besucher aus dem Raum Berlin angemeldet, für die Helmut Otto eine Lesung vorgesehen hat. Der Freundeskreis habe zudem eine Anfrage an die Stadt gestellt, den Farbanstrich innen und außen aufzufrischen, um das Haus für das Jubiläumsjahr 2019 - mit dem 200. Geburtstag von Theodor Fontane - etwas herzurichten.