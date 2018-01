Die Bomben ticken weiter

Friedhelm Brennecke

Oranienburg (OGA) Oranienburg wird vermutlich noch Jahrzehnte mit den explosiven Altlasten des Zweiten Weltkriegs zu kämpfen haben. Am 20. Dezember wurde die 203. Bombe nach 1990 auf dem Louise-Henriette-Steg, mitten in der Innenstadt, entschärft. Aber noch immer ist diese Räumstelle abgesperrt.

Anlieger fragen sich, warum die Absperrungen und die unter Planen verpackten Strohballen dort den von Fußgängern und Radfahrern gut frequentierten Louise-Henriette-Steg noch immer blockieren. Wer passieren will, muss sich nach wie vor über einen schmalen Streifen zwischen dem abgesperrten Bombenfundort und dem Louise-Henriette-Zentrum drängeln.

Normalerweise werden solche Räumstellen unmittelbar nach der Entschärfung der Weltkriegsrelikte zurückgebaut, damit der Verkehr wieder ungehindert fließen kann. Da dies am Louise-Henriette-Steg bisher nicht der Fall ist, schießen vor Ort bereits Spekulationen ins Kraut, dass dort womöglich noch mehr gefährliche und explosive Relikte des Zweiten Weltkriegs im Boden liegen könnten. "Die bauen das nicht ab, weil die genau wissen, dass hier noch mehr Bomben verborgen sind", sagt ein Anwohner, der seinen Namen aber nicht nennen möchte.

Oranienburgs Ordnungsamtsleiterin Sylvia Holm kann das allerdings nicht bestätigen. "Von weiteren Verdachtspunkten ist mir in diesem Bereich nichts bekannt", sagt sie. Jedoch sei die systematische Kampfmittelsuche auf dem Louise-Henriette-Steg noch nicht komplett abgeschlossen. Eigentlich hätte das zum Ende des vorigen Jahres der Fall sein sollen. "Doch wegen der Bombenentschärfung konnten diese Arbeiten nicht vollständig beendet werden", sagt Sylvia Holm. Ob unter dem Louise-Henriette-Steg also womöglich noch mehr explosive Altlasten liegen könnten, lasse sich verlässlich erst sagen, wenn die Sondierungen komplett beendet und ausgewertet seien. Das dauere allerdings noch eine Weile.

"Dass die Räumstelle dieses Mal nicht sofort zurückgebaut wurde, hat einfach mit Weihnachtsurlaub und Ferien zu tun", sagt Sylvia Holm auf Nachfrage. Gerade zum Jahresende und über Weihnachten sei das in vielen Firmen nicht so außergewöhnlich.

Nach Informationen der Ordnungsamtsleiterin will die Firma Pollems, die die gesamte Technik zur Grundwasserabsenkung installiert hat, heute mit dem Abbau der Pumpen beginnen. In der kommenden Woche soll auch die Grube, in der die 250-Kilo-Bombe amerikanischer Herkunft freigelegt und entschärft wurde, wieder restlos verfüllt werden. Danach würde die Räumfirma mit dem Abbau der Absperrungen beginnen, sagt Sylvia Holm. Die riesigen Strohballen werden beim Stadthof wieder zwischengelagert, damit sie bei der nächsten Bombenentschärfung erneut als Dämmschutz eingesetzt werden können.

Dass auch in diesem Jahr wieder Bombenentschärfungen in Oranienburg anstehen, ist klar, nur der Zeitpunkt ist derzeit ungewiss. Zwei Sprengkörper schlummern jedenfalls noch im Boden auf dem Takeda-Grundstück an der Lehnitzstraße 73. Sie sind längst geortet. Allerdings stellt sich ihre Freilegung abermals als große Herausforderung dar. Weil sie genau wie vier im Jahr 2016 auf dem Grundstück gefundene und entschärfte 250-Kilo-Bomben in Havelnähe liegen, ist wiederum eine erhebliche Absenkung des Grundwassers erforderlich. Das aber ist an der Stelle das größte Problem. Denn das mit einem Chemiecocktail kontaminierte Grundwasser darf nicht in die Havel eingeleitet werden.

Es wird auf dem Gelände wieder versickert. Eine Großreinigungsanlage sorgt auf dem Areal seit rund 20 Jahren dafür, dass dem Wasser bei einem ständigen Durchlauf Schadstoffe entzogen werden. Der freigelegte Bombenfundort muss zur Entschärfung allerdings auf jeden Fall absolut trocken bleiben. Bei der riesigen Wassermenge, die dieses Mal abzusenken und gleich wieder zu versickern ist, besteht jedoch die Gefahr, dass die Bombengrube wieder vollläuft. Um das zu verhindern, wird erstmals ein Gel-Verfahren angewandt.

"Das funktioniert aber nur, wenn es wirklich frostfrei ist", sagt Sylvia Holm. Erst wenn dies die Witterung garantiert zulasse, könne also auf dem Takeda-Gelände die Freilegung der beiden Bombenkörper beginnen - frühestens also im späten Frühjahr.