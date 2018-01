Stahlstadt kein Pflaster für fahrerlosen Bus

Roland Becker

Hennigsdorf/Gransee (HGA) Im Hennigsdorfer Rathaus war man höchst verwundert, als diese Zeitung im Oktober vom Projekt der Busgesellschaft OVG berichtete, in Hennigsdorf bereits 2018 einen Elektrobus ohne Fahrer verkehren zu lassen. Die OVG hatte offensichtlich vergessen, die Stadt über die Idee zu informieren. Jetzt braucht sie es nicht mehr zu tun: Das Projekt wird in Hennigsdorf nicht umgesetzt. "Wir haben relativ schnell herausgefunden, dass das rechtlich nicht realisierbar ist und für den Öffentlichen Personennahverkehr keinen Mehrwert erbringt", sagt Juristin Susann Cersovsky, die bei der OVG für Bestelleraufgaben zuständig ist.

Nicht nur rechtliche, auch praktische Gründe standen dagegen. Die OVG hatte für den fahrerlosen Bus ausgerechnet eine Strecke ausgewählt, die in diesem Jahr zur nicht passierbaren Großbaustelle wird. Der Kleinbus sollte vom Bahnhof über die Marwitzer Straße zum Krankenhaus fahren. Doch auch ohne Baustelle wäre das Projekt eher hinderlich als zukunftsweisend gewesen. Da solch ein mit Sondergenehmigung verkehrender Bus nur bis zu 15 Kilometer pro Stunde fahren darf, wäre er zum Verkehrshindernis geworden. Rechtlich gesehen, wäre das wohl schon ein Grund gewesen, die Genehmigung zu versagen. Denn auf Hauptstraßen, auf denen das schleichende Vehikel zur Staufalle werden kann, darf es gar nicht verkehren. "Außerdem wäre die drei Kilometer umfassende Strecke zu lang gewesen. Auch das Pflaster ist teilweise zu schlecht. Die Sensoren reagieren auf jeden Huckel und bleiben dann stehen", weiß Cersovsky.

Anders sieht es im Nordkreis aus. Wenn auch nicht in diesem Jahr, wie OVG-Chef Klaus-Peter Fischer im Oktober avisiert hatte, so könnte doch 2019 ein autonom fahrender Kleinbus Fahrgäste zwischen Bahnhof und Altstadt befördern. "Dort ist das viel einfacher zu realisieren", meint Cersovsky und verweist darauf, dass der Bus dort kaum Kreuzungen und Ampeln passieren müsse. Bei einer Vielzahl solcher neuralgischer Punkte wird es nämlich schwierig, die Ausnahmegenehmigung für diesen Bus der Zukunft zu erhalten. Die dafür in Gransee vorgesehenen Straßen seien breit genug, haben Fachleute einer Berliner Firma festgestellt. Derzeit werde die gesamte Strecke auf Herz und Nieren geprüft. Ein möglicher Partner könnte die 2014 in Toulouse (Frankreich) gegründete Firma Easymile werden. Diese hat sich auf den Bau fahrerloser Busse spezialisiert und schickt demnächst solche auch in Berlin erstmals auf öffentliche Straßen.

Fischer geht es aber nicht nur darum, mit dem Gransee-Projekt brandenburgweit Vorreiter in Sachen fahrerloser Elektrobusse zu werden. Er möchte damit weitere Ziele verknüpfen. Das voraussichtlich im Februar vorliegende Konzept, für das sich das Bundesverkehrsministerium als Fördermittelgeber interessiert, soll Möglichkeiten der Vernetzung des Öffentlichen Personennahverkehrs mit dem autonomen Fahren aufzeigen. Darüber hinaus geht es auch um Fragen der Digitalisierung. Angedacht ist zum Beispiel, dass Fahrgäste den autonomen Bus per App rufen können. Im Granseer Fall geht es unter anderem darum, dass der fahrerlose Bus dem Nutzer die ersten beziehungsweise letzten Schritte ersparen soll, indem dessen Takt abgestimmt ist auf die Ankunfts- und Abfahrtszeiten der Züge. Per App könnten die Fahrgäste zudem den Bus zwischen den Fahrplanzeiten anfordern und direkt von zu Hause abgeholt werden. Geprüft wird auch, ob es rechtlich möglich ist, den Bus außerhalb von Haltestellen auch dort stoppen zu lassen, wo der Passagier ein- oder aussteigen will.

Komplizierter dürfte die zweite Phase der Vorbereitungen für den Modellversuch werden. "Es gibt keine Preise für autonom fahrende Busse", weiß Fischer über diesen noch nicht richtig in Fahrt gekommenen Markt zu berichten. Daher liegen die Kosten bislang im Ungewissen. Geklärt werden muss auch, wo die Ladestationen für das Elektrofahrzeug eingerichtet werden und wie mit der noch recht anfälligen Computertechnik möglichst sicher umgegangen werden kann.

Bleibt eine Frage: Machen die Granseer bei diesem Experiment auch mit? Fischer beantwortet die mit einem klaren Ja: "Bei dem Rufbussystem waren am Anfang auch viele skeptisch." Mittlerweile werden dessen Vorteile gern genutzt. Er selbst ist Feuer und Flamme für das Pilotprojekt: "Da werde ich alter Knacker nochmal richtig heiß."