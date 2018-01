Zweites Kinderhaus für Gransee

Sandra Jütte

Gransee (GZ) Das Fundament steht schon, bis zum Sommer soll ein zweites Kinderhaus in Gransee fertig sein. Es wird dann direkt neben dem ersten, blauschimmernden Gebäude neben der alten Holländer Mühle stehen, in dem derzeit neun Kinder ein neues Zuhause gefunden haben.

"Der Bedarf ist einfach da", begründet Steve Hoffmann, einer der zwei Geschäftsführer der Kinderhaus Buberow GmbH. Mit Ursula - genannt "Uschi" - Rau hatte er diese zum 1. Januar 2016 gegründet. "Ich habe eigentlich einen Nachfolger gesucht und unterstütze jetzt noch", erklärt die 61-Jährige, die zuvor auf einem Hof in Buberow schon 20 Jahre lang Pflegekinder aufgenommen und betreut hatte. Auch des guten Rufs wegen wurde der Name beibehalten. Nachdem die Immobilie angemietet war, die Betriebsgenehmigung vorlag und Fachpersonal zur Verfügung stand, eröffneten die Heilerzieherin und Traumapädagogin und der zuvor elf Jahre in Zehdenick tätige Erzieher vor zwei Jahren das Granseer Kinderhaus. Nicht ganz ohne Protest aus der Nachbarschaft, denn Ende der 1990er-Jahre war das Gebäude schon einmal vom Landkreis als Kinderhaus genutzt worden. "Damals muss einiges losgewesen sein, die Spuren haben wir noch gesehen", berichtet Steve Hoffmann.

Dennoch sei es von Anfang an gut gelaufen, gibt er an. Neun Mädchen und Jungen im Alter von fünf bis 16 Jahren sind aktuell dort untergebracht. Rund um die Uhr ist zudem immer mindestens ein Betreuer vor Ort. Zu 99 Prozent haben die Kinder in ihrem bisherigen Leben kaum gute Erfahrungen gesammelt oder gar ihre Eltern verloren, erklärt Uschi Rau.

Deshalb zeigten viele Verhaltensstörungen, auch werden Kinder mit geistiger Behinderung betreut. "Die Toleranzgrenze ist geringer und sie rasten schneller mal aus", betont die Heilerzieherin. In den ersten Jahren habe sie erst lernen müssen, das professioneller zu sehen. "Wir haben hier aber ein tolles Team." Und auch der Austausch mit anderen Einrichtungen, etwa unter dem Dach des Vereins Prignitzer Kinderhäuser - dessen Vorsitzende Uschi Rau auch ist - helfe da.

Vermittelt werden die Kinder durch die Jugendämter des Landkreises, über die auch die Finanzierung läuft. Im Haus hat fast jedes Kind sein eignes Zimmer und einen geregelten Tagesablauf. Mit Aufgaben und Diensten, wie etwa Wäsche waschen, kochen oder die Versorgung des Hausschweins Kruste, sollen sie auf das spätere Leben vorbereitet werden. Obwohl die Kinder langfristig dort untergebracht werden, ist das eigentliche Ziel die Rückführung ins Elternhaus - das klappe allerdings selten. "Deshalb arbeiten wir eng mit den Eltern zusammen. Wenn wir die ins Boot holen können, haben wir auch einen anderen Zugang zu den Kindern", so Uschi Rau. Für die Älteren ab 16 Jahren gibt es zudem eine betreute Einzelwohnung, in der sie noch mehr Verantwortung übernehmen müssen.

Bald folgt mit dem neuen Haus die dritte Einrichtung - die Steve Hoffmann selbst finanziert. Für den 35-Jährigen eine gute Investition, auch in die Zukunft der Kinder: "Ich bin eben eher derjenige, der Windmühlen baut."