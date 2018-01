Seniorenrat mit neuer Spitze

Simone Weber

Rathenow (BRAWO) Zum 1. Januar gab es im Rathenower Seniorenrat einen Wechsel an dessen Führungsspitze. Die bisherige Vorsitzende, Hannelore Schmidt (71), und ihr Stellvertreter, Siegfried Wanagas (75), haben aus offenbar gesundheitlichen Gründen ihre ehrenamtlichen Posten zum Jahresende abgegeben. Während Schmidt aber weiterhin Mitglied des Seniorenrats bleibt, will Wanagas ganz ausscheiden. Auch seine Funktion als sachkundiger Einwohner im Bauausschuss der SVV gibt er dann auf. "In jedem der Ausschüsse der Stadtverordnetenversammlung sitzt ein Vertreter des Seniorenrats", so Petra Herbrich, die den Vorsitz zum 1. Januar übernommen hat. "Für Siegfried Wanagas wird wahrscheinlich ein Vertreter der SPD-Gruppe 60plus berufen werden." Hannelore Schmidt sitzt weiter im Bildungsausschuss.

Petra Herbrich war bis Oktober 2017 die Seniorenbeauftragte in der Stadtverwaltung. Die 61-Jährige ist nun das jüngste der elf Ratsmitglieder. Als ältestes Mitglied engagiert sich die 89-jährige Gerda Krämer von der Senioren-CDU im Seniorenrat. Petra Herbrichs neue Stellvertreterin wird die 68-jährige Christiane Thielke sein. Die großen Seniorengruppen der Stadt, wie die AWO, die Volkssolidarität, der LAB oder die SPD 60plus, stellen einen Vertreter als Mitglied des Seniorenrats. Petra Herbrich ist die Vertreterin für die Volkssolidarität und Christiane Thielke für die Arbeiterwohlfahrt. "In den nächsten Wochen werden wir die Diakonie, den Lebens-, Alters- und Behindertenhilfe e.V. und die Volkssolidarität besuchen, um zu erfahren, wo ihnen der Schuh drückt", kündigt Herbrich an. Sie will auch die Zusammenarbeit mit dem Kinder- und Jugendparlament weiter stärken.

Petra Herbrich weist zudem auf den 10. Januar hin. An dem Tag, ab 11.00 Uhr, steht bei der MBS in der Berliner Straße der Filialleiter, Oliver Menzel, für Fragen zur Verfügung, die im Zusammenhang mit der Abschaffung der Bargeld-Ein- und Auszahlungen an den Kundenschaltern stehen. "Auch das Geldabheben am Automaten wird praktisch vorgeführt", so Herbrich.