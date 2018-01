Maler bringen Farbe in den Winter und ins Rathaus

Simone Weber

Premnitz (BRAWO) "Die Tage werden schon wieder länger. Somit passt das Motto der Ausstellung gut dazu", so der Premnitzer Rathauschef Ralf Tebling über die aktuelle Ausstellung an seinem Dienstsitz. Der Karl-Mertens-Kunstverein aus Rathenow zeigt dort 60 Gemälde unter dem Titel: "Wir bringen Farbe in den Winter".

Der Kunstverein ist durch seinen Namensgeber eng mit Premnitz verbunden. "Nachdem Karl Mertens über 20 Jahre lang sein Atelier im Chemierfaserwerk hatte und viele Jahre auch den dortigen Kunstkurs leitete, gehört der Verein geradezu in unsere Stadt", so Bürgermeister Tebling weiter.Die nun gezeigten Gemälde in Öl und Acryl - auch in Kombination mit Spachteltechnik oder mit Rost- und Kupfereffekten - bringen bis 24. Februar Farbe ins Erdgeschoss und in die obere Etage des Rathauses.

Unter den rund 40 Mitgliedern des Karl-Mertens-Kunstvereins gehört knapp die Hälfte zur Malgruppe, die Detlef Frenkel leitet. Diese Mitglieder kommen aus mehreren Orten des Westhavellands und sogar aus dem benachbarten Sachsen-Anhalt. 16 Künstler des Vereins stellen im Premnitzer Rathaus einige ihrer Bilder aus. Unter anderem sindLandschaften zu sehen, zudem abstrakte Werke. Auch eine Premnitzerin gehört zu den ausstellenden Malern. Anne Preuß gehört erst seit 3,5 Jahren dem Kunstverein an. "Vor 16 Jahren habe ich in Premnitz mit einem Malkurs von Christine Klemke in der Arche angefangen", sagt die Frau, die sich mit Öl-, aber auch chinesischer Tuschmalerei beschäftigt. Ganz neu im Verein ist Ernst Erz. Der Rathenower stellt vier Werke aus. Im vorigen Jahr beschäftigte sich der Maler Klaus Schega mit dem Thema des Lebens. In seiner sechsteiligen Bilderreihe "Das Fahrrad - Metapher in sechs Bildern" beschreibt der Nennhausener den Lebenszyklus des Menschen - vom Kindesalter bis zum Tod. Das Fahrrad steht dabei als Sinnbild für den Menschen.