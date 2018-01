Mann schneidet sich mit Messer in den Hals und flüchtet

Tilman Trebs

Hennigsdorf (HGA) Einen größeren Polizeieinsatz hat ein 21-jähriger Afghane am Donnerstagnachmittag am Krankenhaus in Hennigsdorf ausgelöst. Rettungsassistenten bemerkten zunächst, dass es dem jungen Mann nicht gut geht. Kurz darauf entdeckten sie ein Messer in dessen Hand. Noch bevor sie den Afghanen ansprechen konnten, verletzte er sich selbst mit dem Messer am Hals und flüchtete in einen Wald. Die alarmierte Polizei rückte mit 15 Bereitschaftspolizisten an. Sie machten den jungen Mann ausfindig. Er wurde ins Krankenhaus gebracht. Warum sich der Mann mit einem Messer in den Hals schnitt, blieb zunächst unklar.