Erfolglose Enkeltricks im Norden Oberhavels

Tilman Trebs

Großwoltersdorf/Zehdenick (GZ) Enkeltrickbetrüger haben am Donnerstag wieder versucht, Senioren das Geld aus der Tasche zu ziehen. In Großwoltersdorf rief gegen 11 Uhr ein Unbekannter bei einer 86-jährigen Frau an, gab sich als Bekannter aus und bat um mehrere hundert Euro. Die Frau fiel auf den Betrugsversuch aber nicht herein und informierte die Polizei. Das tat auch eine 68-Jährige in Zehdenick, bei der um 13.40 Uhr das Telefon klingelte. Der Anrufer stellte sich als Verwandter vor und bat um mehrere tausend Euro. Auch er bekam sie nicht. Enkeltrickbetrüger geben sich meist als Verwandte oder Bekannte aus, schicken dann aber Fremde zur Geldübergabe. Die Polizei warnt davor, unbekannten Personen Geld zu geben.