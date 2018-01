Kinder ziehen in neuen Hort ein

Marco Winkler

Vehlefanz (OGA) Nach dreieinhalb Monaten Bauzeit ist der Hort in Vehlefanz fertig. Diesen Montag ziehen knapp 100 Kinder ein - allerdings Kindergarten-Kinder. Positive Neuigkeiten gibt es zudem für den Bötzower Hortneubau. Die Gemeinde hat einen Fördermittelbescheid über 1,4 Millionen Euro erhalten.

Es ist ein echter Blickfang geworden: Die Fassade strahlt in Rot, Gelb, Orange. Einladend. Innen bietet sich ein ähnliches Bild: fünf große Gruppenräume, moderne Sanitäranlagen, Garderoben, Küche, eine barrierefreie Toilette, alles in hellen Farben gehalten. "Es gibt Akustikdecken und überall Fußbodenheizung", zählt Dirk Borchert vom Hochbauamt weitere Vorzüge der neuen Einrichtung in Vehlefanz auf.

Als Hort, wie angedacht, wird das Gebäude, das in Modulbauweise entstanden ist, aber noch nicht genutzt. Hier finden vorerst die Kinder der seit September 2017 wegen Schimmelbefalls geschlossenen Kita Krämer Kids Betreuung. Für die kleineren Kinder wurden in die neuen Räume altersgerechte Möbel gestellt und die Höhe der Toiletten angepasst. "Die Hortkinder bleiben erst einmal in der Schule nebenan, solange die Kita-Sanierung nicht abgeschlossen ist", so Bürgermeister Peter Leys (BfO).

Die "Schimmel-Kita", direkt neben dem Hortneubau, sei aber mittlerweile vollständig entkernt. "Alles ist raus", so Peter Leys. Die Hauptursache für den Schimmel ist gefunden: "Wasser, das aufgrund von erheblichen Baumängeln durch die Eingangsbereiche gedrungen war", so Leys. Eine Firma reinigt momentan das entkernte Innenleben der Kita. Kommende Woche wird eine erneute Probe genommen. "Wenn diese für uns positiv ausfällt, fangen wir gleich mit der Sanierung an." In den Sommerferien sollen die Kita-Kinder wieder in ihre eigentlichen Räume kommen, damit die Hort-Kids ihre dann für sie neuen Räume beziehen können. Der Hortneubau, ausgeführt von der Firma Klemsberg aus Hamburg, konnte trotz Verzögerungen wegen Wetterunbilden im Zeitrahmen fertiggestellt werden. "Auf den Tag genau zur vertraglichen Abnahmen sogar", berichtet Bauamtsleiter Dirk Eger, der von einem Herzschlagfinale spricht. Und: Die Kosten wurden nicht nur gehalten. Der Bau ist sogar günstiger geworden. Gerechnet hatte die Gemeinde mit Baukosten von 1,94 Millionen Euro. "Wir konnten diese um 350000 Euro unterschreiten", so Peter Leys, der auf einem Rundgang durch den neuen Hort noch mehr gute Nachrichten in petto hatte.

Das nächste Projekt in der Gemeinde, ein Hortneubau in Bötzow, hat eine große Hürde. "Kurz vor Weihnachten traf der positive Fördermittelbescheid ein", sagt Leys. Dieser beläuft sich auf 1 474400 Euro. "Wir haben sogar 5000 Euro mehr bewilligt bekommen, als wir beantragt hatten." Bei geplanten Gesamtkosten von 2,4 Millionen Euro sei diese Fördersumme eine erhebliche finanzielle Entlastung. "Wir hätten zwar so oder so gebaut, ja, bauen müssen, aber auch Oberkrämer muss auf seine Finanzlage schauen", so der Bürgermeister.

Gebaut werden soll - in monolithischer Bauweise - neben dem kürzlich eingeweihten Bolzplatz an der Dorfaue. Ausgelegt ist der Hort für 120 Kinder. Noch in diesem Jahr soll das Vorhaben abgeschlossen werden. "Die Ausschreibungen wurden schon vorbereitet", so Dirk Eger.