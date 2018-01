Mehr Kinder, aber weniger Einwohner

Matthias Henke

Fürstenberg (GZ) Ein leichtes Plus in der Kernstadt konnte nicht verhindern, dass es mit der Einwohnerzahl von Fürstenberg nach einer Steigerung 2016 im vergangenen Jahr wieder leicht abwärts ging: 5905 Menschen lebten zum Jahresende 2017 in der Stadt sowie ihren Orts- und Gemeindeteilen. Das sind 18 Einwohner weniger als im Vorjahr, wie aus der aktuellen Einwohnerstatistik hervorgeht, die die Stadtverwaltung dieser Zeitung zur Verfügung stellte.

Neben der Kernstadt können nur Boltenhof, Qualzow, Ringsleben, Steinförde und Steinhavelmühle ein Bevölkerungsplus verzeichnen. Das größte Minus verbucht das Weihnachtsdorf Himmelpfort (zu detaillierten Zahlen siehe nebenstehender Infokasten).

Zwar sterben nach wie vor mehr Menschen, als neu geboren werden - 2017 waren es knapp doppelt so vieleTodesfälle wie Geburten -, doch die Geburtenzahl im Seenland hat sich nach einem leichten Knick im Jahr 2016, wo lediglich 17 Babys das Licht der Welt erblickten, wieder auf dem Niveau der Vorjahre stabilisiert. Nach 35 in 2014 und 37 in 2015 waren es 2017 erneut 35.

Was verhinderte, dass das Gesamtminus bei den Bevölkerungszahlen größer ausfiel, war der Fakt, dass mehr Menschen nach Fürstenberg und in die umliegenden Dörfern zogen als aus der Gegend weg. 290 Zuzügen stehen nur 275 Wegzüge gegenüber, was unterm Strich ein Plus von 15 Personen bedeutet. Als die Gemeinschaftsunterkunft für Asylsuchende an der Waldstraße vor zwei Jahren in Betrieb genommen wurde, fiel das Plus mit 113 noch deutlicher aus. Doch lässt sich an den Ausländern allein die höhere Zuzugszahl nicht festmachen. Mehr Zuzüge als Wegzüge sind ein Trend, der schon in den vorangegangenen Jahren ins Auge fiel, ohne Asylunterkunft. Unterm Strich wurde die Stadt 2017 aber ein klein wenig internationaler. Denn Ausländer aus der Einwohnerstatistik herausgerechnet ergäbe für das vergangene Jahr ein Minus von 72Einwohnern in Fürstenberg und den Ortsteilen. 3,6 Prozent der Fürstenberger haben keinen deutschen Pass, wobei die Statistik nicht nach EU- und Nicht-EU-Ausländer beziehungsweise Aufenthaltsstatus differenziert.