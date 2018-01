Schatten der Vergangenheit trüben Sommergenuss

Stefan Klug

(MOZ) Für Catherine und Iris soll dieser Sommer ein Neuanfang werden. Vor einem Jahr noch waren sie mehr in der Clique, doch ein tragischer Unglücksfall hat ihre beste Freundin aus dem Leben gerissen. Nun wollen die beiden vergessen und durchstarten. Doch in dem kleinen Kaff, in dem Iris auch zur Uni geht erinnert alles an die Vergangenheit. Für jede Abwechslung dankbar will die junge Frau bereits in den Ferien mit ihrer Abschlussarbeit beginnen. Der Literaturprof ist dabei kein unsympathischer und so kommt, was kommen muss. Eine Affäre. Die reicht irgendwann nicht, Iris will nicht nur die heimliche Geliebte sein. Währenddessen lässt sich Catherin aus Schuldgefühlen auf eine Liebschaft mit dem Bruder der toten Freundin ein. So agieren beide Frauen neben- statt miteinander und ein gutes Ende ist nicht in Sicht.

Es beginnt so sommerlich leicht mit zwei hübschen jungen Frauen, die jedoch eine dunkle Vergangenheit teilen. Diese holt sie schneller ein als geahnt und so wird der Zuschauer mit auf eine Achterbahn der Gefühle genommen. Die eine geht mit dem Prof aus Langeweile ins Bett, die andere mit dem Bruder der Toten, so, als wolle sie auf körperliche Art um Vergebung bitten. Beides geht schief. Man ahnt es von Anbeginn an, doch Liz W. Garcia inszeniert es langsam aus. Dabei muss der Betrachter feststellen, dass die beiden Hauptpersonen an dieser Entwicklung nicht wachsen. Vielmehr wird nur der Betrachter durch die dann eingestreuten Rückblenden ins Bild der Geschehnisse gesetzt. So sinkt die Spannungs- und Aufmerksamkeitskurve etwa ab der Mitte kontinuierlich ab. Schade, den Juno Temple und Julia Garner machen eigentliche eine gute Figur für eine ansprechende Sommergeschichte.

Genre: Drama; FSK: 16 Jahre; Laufzeit: 96 Minuten; Verleih: Sony Pictures HE; Regie: Liz W. Garcia; Juno Temple, Julia Garner, Olivia Luccardi; USA 2017