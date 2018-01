In der Tiefe lauert der Tod

Stefan Klug

(MOZ) Die Schwestern Kate und Lisa wollen im Urlaub im sonnigen Mexico eine schöne Zeit verbringen. Beach, Cocktails, nette Typen vielleicht. Die eine eher schüchtern, die andere mehr draufgängerisch ergänzen sie sich perfekt. Und die Sause geht auch gut los. Lisa, frisch getrennt, lernt gleich am ersten Abend einen sympathischen Einheimischen kennen. Man trifft sich am nächsten Tag wieder und erhält ein verlockendes Angebot. Für schmales Geld wird den Girls ein besonderer Thrill geboten: Tauchen mit Weißen Haien. Trotz aller Bedenken setzt sich Kate gegen Lisa durch und schon kurz darauf steigen die beiden, das erste Mal eine Vollgesichtsmaske auf dem Kopf, in einen rostigen Käfig, um kurz danach in wenigen Metern tiefe auf den Hai zu treffen. Weniger geplant ist allerdings, dass das morsche Gestänge des Käfigs den Geist aufgibt und die Mädels 47 Meter in die Tiefe rauschen. Gefangen in einem Käfig, umkreist von Haien und sich leerende Sauerstofftanks vor Augen ist guter Rat überlebenswichtig.

Man könnte wohl ganze Romane darüber schreiben, was hier alles nicht stimmt. Der Taucher wendet sich ab mit Grausen und der Tierfreund ebenso. Doch wir haben es weder mit einem Lehr- noch mit einem Tierfilm zu tun. Wer "47 Meters down" einschaltet, hat Lust sich zu fürchten, und Gelegenheit dazu ist einige. Der Weiße Hai allein ist spätestens seit "Jaws" Garant für Gänsehaut. Darauf setzt auch die Filmemacher hier. Und sie sind schlau genug, sich im Suspense-Bereich zu bewegen. Obwohl die Animationen wirklich gut gelungen sind, werden sie nicht inflationär eingesetzt. Die Möglichkeit, dass sich dort im Blauwasser etwas befindet sorgt daher noch für den meisten Grusel. Leider wird vieles davon buchstäblich zerredet. Taucher schätzen die Ruhe unter der Wasseroberfläche. Vollgesichtsmasken sind daher ein Graus für jeden Unterwasserfreak. Und die Mädels labern wirklich ununterbrochen. Auch hier wäre weniger mehr gewesen.

Genre: Horror; FSK: 16 Jahre; Laufzeit: 101 Minuten; Verleih: Universum; Regie: Johannes Roberts; Mandy Moore, Claire Holt, Matthew Modine; GB 2017