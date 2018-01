Auszeit vom Mutter-Alltag

Stefan Klug

(MOZ) Sie kennen sich eigentlich nur flüchtig, sehen sich aber jeden Tag. Nämlich dann, wenn sie ihre Kinder in die KiTa bringen. Ein kurzer Schwatz, der sich meist um die Probleme der Kleinen dreht, das wars. Bis eines Tages Jamie, Melanie und Emily beschließen, die Familie mal allein zu lassen und gemeinsam etwas zu unternehmen. Auf Wunsch von Emily wird deren besten Freundin Kate dazu geladen. Die allerdings ist wenig begeistert. Nicht nur, dass sie mit anderen Müttern nichts anfangen kann, ausgerechnet die anderen beiden gehören zu jenen, um die sie lieber einen Bogen macht. Eine Stunde also, mehr gibt sie dem unterfangen nicht. Am Ende wird's fast hell und die vier sind dicke Freundinnen. Dazwischen liegen jede Menge Wein, Streit, Gras und auch ein hübscher Barkeeper spielt eine Rolle.

Als nach weniger als fünf Minuten Laufzeit die erste Mama Baby-Kacke im Gesicht hat denkt man, die können es einfach nicht anders. Komödien ohne Exkremente scheinten jenseits des großen Teichs nicht zu laufen. Und ebenso wenig geht ohne Gras. Wer Spaß haben will muss kiffen, egal welchen Alters. Aber irgendwie berappelt sich Alethea Jones dann doch und bekommt einen einigermaßen realistischen Ausgehabend hin, der ob seiner vier unterschiedlichen Hauptrollen dann einigen Spaß und nicht nur Peinlichkeiten bereitet. Dass Eltern eine gewisse Zeit im Kinderkosmos kreisen und daraus gern mal ausbrechen, ist ein internationales Phänomen. Insofern haben durchaus viele der gezeigten Dinge auch Bezug für andere. Daher lohnt das Anschauen vielleicht doch, trotz der Kacke.

Genre: Komödie; FSK: o.A.; Laufzeit: 82 Minuten; Verleih: Universum; Regie: Alethea Jones; Toni Collette, Molly Shannon, Katie Aselton; USA 2017