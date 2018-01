Wie Alkohol aus Menschen Monster macht

Stefan Klug

(Stefan Klug ) Autorin Gloria hat derzeit keinen Job und feiert die schlechte Laune einfach weg. Der stete exzessive Alkoholkonsum schließlich bringt ihren Freund dazu, sie aus der gemeinsamen Wohnung zu schmeißen. Gloria kehrt in ihre Heimatstadt zurück und bezieht dort das leerstehende Haus ihrer Eltern. Gleich zu Beginn läuft ihr auch ihre Schulfreund Oscar über den Weg, der Gloria einen Job in seiner Bar anbietet. Keine gute Idee für eine Alkoholikerin. Und so gehen die Trinkgelage weiter. Den Morgen danach verbringt die junge Frau dann meistens auf dem Spielplatz ihrer Jugend. Und hier ereignen sich merkwürdige Dinge. Denn im fernen Seoul verwüstet ein riesiges Monster regelmäßig ganze Stadtteile. Und der Koloss bewegt sich exakt genauso, wie Gloria auf dem Spielplatz. Um einen letzten Beweis zu liefern starten die Frau und ihr Schulfreund ein Experiment. Das liefert erschreckende Erkenntnisse.

Wer sagt, dass Film immer mit der Realität zu tun hat und logisch sein muss. Manch interessante Idee bewegt sich abseits davon. So wandelt der Spanier Nacho Vigalondo mutig auf wenig ausgetretenen Wegen. Mit Anne Hathaway und Jason Sudeikis konnte er zwei bekannte Gesichter für sein filmisches Experiment gewinnen. Und in der Tat liest sich die Geschichte spannend, macht der Trailer Lust auf mehr. In der filmischen Wirklichkeit allerdings kehrt dann ziemlich schnell Ernüchterung ein. Dass das Monster als Metapher für Glorias Alkoholsucht herhalten muss, darf man vermuten. Vigalondo versucht sich hier mutig in einer Körpertausch-Geschichte, ohne dass er dies aber logisch einführen würde. Der Zuschauer fühlt sich ein wenig überrannt vom plötzlichen Geschehen fern der Heimat. Die Drama-Ansätze dabei sind durchaus gelungen und Hathaway spielt ihre Rolle schon allein mit ihren mimischen Fähigkeiten locker runter. Doch so richtig will der Funke nicht überspringen. Man sollte also auf eher ungewöhnliche Überraschungen gefasst sein.

Genre: Drama; FSK: 12 Jahre; Laufzeit: 105 Minuten; Verleih: Universum; Regie: Nacho Vigalondo; Anne Hathaway, Jason Sudeikis, Dan Stevens; USA 2017