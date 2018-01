Entscheidung zur Schule noch 2018

Martin Risken

Zehdenick (GZ) Personalveränderungen in der Stadtverwaltung, größere und kleinere Bauvorhaben sowie die Diskussion um die Schaffung dringend benötigter Kita-Plätze beschäftigen Bürgermeister Arno Dahlenburg (SPD) und die Mitarbeiter seines Hauses zum Jahresbeginn.

Personal

Die Verpflichtung von Uta Kupsch als neue Mitarbeiterin für Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing ist nicht die einzige Veränderung in der Stadtverwaltung Zehdenick zu Beginn des Jahres. In den nächsten Wochen werden mehrere Stellen neu ausgeschrieben.

Bereits am 2. Januar endete die Bewerbungsfrist für die Neueinstellung der Leiterin der Stadtbibliothek Zehdenick. Nach nicht einmal drei Jahren hat die bisherige Bibliothekarin Astrid Krüger zum Jahresende 2017 gekündigt. Die Berlinerin, die im Oktober 2014 die Leitung der Stadtbibliothek übernommen hatte, wolle sich verändern und suche in ihrer Heimatstadt Berlin eine neue berufliche Herausforderung, informierte Dahlenburg. Die Stelle soll schnellstens neu besetzt werden. Auch die Lücke im Bauamt wird wieder geschlossen. Einem Mitarbeiter musste dort im vergangenen Jahr noch während der Probezeit gekündigt werden. Nun ist die Kommune auf der Suche nach einem neuen Fachmann insbesondere für den Hochbau. Das Bauamt hat schon jetzt Probleme, die vielen Vorhaben, die im Haushalt aufgeführt sind, zu realisieren. Bereits aufgestockt wurde der Bereich Kita/Tagespflege. Seit 1. Januar entlastet dort Michaela Kerl die Mitarbeiterin Christine Mietzner, weil die Nachfrage nach Betreuungsplätzen in den vergangenen Jahren stark gestiegen ist. Neu aufstellen möchte sich die Verwaltung auch im Bereich EDV. Gleich zwei neue Mitarbeiter sollen im Laufe des Jahres neu eingestellt werden. Dabei bereite man sich auf das Ausscheiden von Dieter Friedrich vor, der Ende 2019 in den Ruhestand geht. Gesucht werde ein Experte für das Tagesgeschäft und jemand für die Umsetzung von größeren Vorhaben. Dazu zählt auch die Einführung einer papierlosen Ratsarbeit Ende 2019. "Das benötigt eine entsprechende Vorlaufzeit", so Dahlenburg. Darüber hinaus stehe die Verwaltung vor weiteren Herausforderung in der Datenverarbeitung. So wird die Kommune in den nächsten zwei Jahren umsatzsteuerpflichtig.

Aldi-Neubau

Weiter nah dran an den Problemen ist die Verwaltung auch, was den geplanten Bau eines Aldi-Marktes auf dem Gelände der früheren Metallgenossenschaft an der Bahnhofstraße anbelangt. Für den 9. Januar ist ein Gespräch dazu mit dem Planer und einem Vertreter von Aldi zu den Ergebnisse die Träger- und Öffentlichkeitsbeteiligung zum Bebauungsplanverfahren vorgesehen. Es gehe um die Abwägung der Beteiligung und welche Probleme noch gelöst werden müssen, um Baurecht zu schaffen.

Havelland-Grundschule

Noch ist die Havelland-Grundschule nicht aus ihrem Gebäude an der Hospitalstraße ausgezogen, da ist schon eine heftige Debatte darum entbrannt, was aus dem unter Denkmalschutz stehenden Gebäude werden soll. Dass es keine Kita wird, steht für die Verwaltung fest, weil es dafür keine Genehmigung vom Ministerium gebe. Noch steht nach Angaben von Dahlenburg nicht fest, wann die Grundschule ausziehen wird. Für den Monat Januar will Dahlenburg zu einem Gespräch einladen, bei dem alle Vorschläge zur Nachnutzung auf den Tisch kommen sollen. "Wir wollen 2018 auf jeden Fall eine Entscheidung treffen, was aus dem Gebäude wird", kündigte der Verwaltungschef an.

Ferienhäuser

Auch am Thema Ferienhäuser ist die Verwaltung weiter dran. Nachdem die möglichen Investoren für die sogenannten Schäferkarren auf dem Gelände des ehemaligen Kinderheimes in Mildenberg Abstand von ihrem Vorhaben genommen haben, gebe es nun einen neuen Interessenten. Erste Gespräche mit ihm und dem Landkreis Oberhavel hätten bereits stattgefunden. Weiterhin kämen das Gelände am Eichlerstich und das am alten Kohlehafen für eine Bebauung mit Ferienhäusern infrage. Ursprünglich sollten am Kohlehafen Wohnungen gebaut werden, nun habe die Landesplanung grünes Licht für die Mischnutzung von Wohnen und Freizeit gegeben.

Eigenheim-Grundstücke

Ziemlich konkret sind die Pläne, in diesem Jahr sechs Parzellen für Eigenheime an der Straße des Friedens Ecke Falkenthaler Chaussee zu vermarkten. 200 000 Euro sind für den Bau einer Erschließungsstraße im Haushalt 2018 eingeplant. Sobald der Haushalt durch die Stadtverordneten am 11. Januar bestätigt worden ist, soll über die rasche Umsetzung beraten werden.

Investoren

Ebenfalls in Gesprächen ist die Stadtverwaltung mit einem privaten Interessenten, der das Eisermannsche Grundstück an der Schleusenstraße entwickeln möchte, das unmittelbar an den neuen Festplatz angrenzt. Auch dort gehe es um das Thema Wohnen, aber nicht nur. Noch sei es zu früh, damit an die Öffentlichkeit zu gehen. Noch keinen Interessenten gebe es für das ehemalige Verwaltungsgebäude der Ziegelwerke an der Waldstraße, das unter Denkmalschutz steht. Dort seien die Eigentumsfragen nicht geklärt, was den Verkauf durch die bundeseigene Gesa so gut wie unmöglich mache.

Bürgermeisterwahl

Ende 2019 wird in Zehdenick der Bürgermeister neu gewählt. Nachdem das Land Brandenburg das entsprechende Gesetz geändert hat, ergäbe sich für Arno Dahlenburg die Möglichkeit, sich um eine dritte Amtszeit zu bewerben. Eine Entscheidung habe er noch nicht getroffen, wolle sich aber bis Ende 2018 festlegen. Schöne und interessante Dinge seien in der Vorbereitung, das reize einem schon weiterzumachen, ließ sich der 63-Jährige entlocken.