Das Neujahrsbaby 2018

Thomas Messerschmidt

Brandenburg/Damsdorf (BRAWO) (tms) Das Jahr 2018 begann für Christin Schottstaedt (28) und Benjamin Krause (25) unerwartet und wunderbar: Ihr für den 13. Januar angekündigter Nachwuchs meinte den Neujahrstag für die Geburt nutzen zu wollen, was dann mittels Kaiserschnitt noch forciert wurde, weil der Knabe den Popo nach unten streckte...Jedenfalls konnten die frisch gebackenen Eltern aus Damsdorf ihren Erstgeborenen am 1. Januar um 18.32 Uhr in den Arm nehmen - einen kerngesunden Jungen, für den 49 cm und 2.790 Gramm als Geburtsmaße festgehalten sind. Als Vornamen hatten die Eltern für ihr "absolutes Wunschkind" Louis Benjamin parat. Fürs Klinikum Brandenburg beendete der Knabe das lange Warten auf ein Neujahrsbaby, dem am 1. Januar auch nur noch ein Kind folgte.

Für Brandenburg an der Havel und das Jahr 2017 stehen laut Einwohnermeldebehörde 960 beurkundete Geburten zu Buche (2016: 1.056), davon 503 Mädchen und 457 Jungen. Die 1.260 Sterbefälle (2016: 1.145) sind damit nicht auszugleichen, jedoch übersteigen 3.472 Zuzüge (2016: 3.398) deutlich die 2.441 Wegzüge (2016: 2.726), sodass die Havelstadt gemäß Melderegister zum Jahresende 75.649 Einwohner zählte.