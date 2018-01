Sperrungen für Schifffahrt auf sieben Flüssen

dpa

Duisburg (dpa) Wegen Hochwassergefahren sind in Deutschland zahlreiche Flüsse ganz oder teilweise für die Schifffahrt gesperrt. Nach Angaben des Bundesverbandes der Deutschen Binnenschifffahrt sind mit Rhein, Donau, Main, Mosel, Saar, Neckar und Weser sieben Flüsse betroffen.

Eine Entspannung der Hochwasserlage sei in den meisten Fällen erst im Laufe der nächsten Wochen zu erwarten, teilte der Schifffahrtsverband am Freitag in Duisburg mit.

Sowohl Schifffahrt als auch Kunden seien vorbereitet. Hochwassersituationen seien um diese Jahreszeit nicht ungewöhnlich. Unternehmen wurden teils im Vorfeld mit Mehrmengen versorgt.

Im Containertransport im Hinterlandverkehr der Seehäfen könne es aber zu Verzögerungen kommen, hieß es. Gravierende wirtschaftliche Beeinträchtigungen seien zum gegenwärtigen Zeitpunkt aber nicht zu erwarten. Auf dem Neckar fänden derzeit lediglich in der chemischen Großindustrie in Heilbronn Verkehrsverlagerungen auf den Lkw statt, da diese unabhängig vom Hochwasser beliefert werden müsse. An der Elbe sei die Verladung von Schiffen Richtung Rheingebiet betroffen.