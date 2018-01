Weihnachtsbäume kommen ins Feuer

Sandra Jütte

Gransee/Stechlin (GZ) In Skandinavien hat das Knutfest eine lange Tradition und wird immer am 13. Januar, 20 Tage nach Weihnachten gefeiert. Im Norden Brandenburgs ist man da schon etwas früher dran und schmückt den Baum nicht nur ab, sondern verbrennt ihn gleich. Los geht es in Menz am Sonnabend um 16 Uhr bei der Feuerwehr.

Hier fand das Weihnachtsbaumverbrennen im vergangenen Jahr zum ersten Mal statt. "Eigentlich sollte nur der große vor der Schule entsorgt werden. Mit etwa 60 Leuten war es aber gut besucht, deshalb machen wir es dieses Jahr wieder", erklärt Ortsvorsteher und Löschgruppenführer Jörg Tiede. Bei Glühwein, Bratwurst und Erbsensuppe, die Feuerwehr und Dorfverein organisieren, kann dann "zusammengestanden und gequatscht werden".

Ebenfalls am Sonnabend um 16 Uhr startet das Knutfest auf dem Dollgower Backofenplatz. "Das hat bei uns schon Tradition", sagt Stechlins Bürgermeister Wolfgang Kielblock, der gemeinsam mit dem Heimatverein dafür verantwortlich zeichnet. "Bei uns muss niemand seinen Baum an die Straße stellen, sondern kann ihn einfach vorbeibringen." Nebenbei gibt es beim Baumwerfen noch kleine Preise zu gewinnen.

Seit wann es das Knutfest in Dannenwalde gibt, kann Fred Manteuffel von der dortigen Löschgruppe gar nicht mehr sagen. Auf jeden Fall werden vor der örtlichen Wache am Sonnabend ab 17.30 Uhr ebenfalls die Tannennadeln Feuer fangen.Weitere Knutfeste finden am 13. Januar in Seilershof, am Gemeindezentrum, und in Grieben, auf dem Sportplatz, statt. Jeweils ab 17 Uhr darf der Weihnachtsbaum auch dort gegen Glühwein getauscht werden.