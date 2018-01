Arne Williams Auto von Behindertenparkplatz gestohlen

Burkhard Keeve

Hohen Neuendorf (OGA) Familie Neuenfeld ist schockiert. Ihr Wagen ist von Autodieben direkt vom Behindertenparkplatz vor der Haustür gestohlen worden. Das Fahrzeug wird für ihren im Wachkoma liegenden sechsjährigen Sohn Arne William dringend benötigt.

Die Tatzeit können die Arnes Eltern, Maria und Sven Neuenfeld, klar begrenzen. "Ich bin um halb eins ins Bett gegangen, da stand der Wagen noch da", sagt Sven Neuenfeld. Seine Frau sei am Freitagmorgen um vier Uhr wach geworden, weil ihr kleiner Sohn Sören Hunger hatte. Sie habe zufällig aus dem Fenster geschaut und gesehen, dass das Auto - ein eigens für den bewegungsunfähigen Arne umgebauter VW T 5 - nicht mehr da war. Sofort wurde die Polizei informiert.

"Wir sind noch ganz perplex und betroffen", sagt Sven Neuenfeld. Das Auto hatte die Familie erst vor gut einem Jahr gekauft und behindertengerecht mit einer Rollstuhlrampe ausgebaut. Die Kosten beziffert Sven Neuenfeld auf zusammen 35000Euro. Die Anschaffung sei dringend notwendig gewesen, weil Arne immer größer wurde und das alte Auto zu klein für ihn geworden war. "Wir sind viel mit ihm unterwegs, zum Arzt oder zum Krankenhaus", so Sven Neuendorf. "Mit dem T5 waren wir mobil und mussten nicht immer einen Krankentransporter anfordern. Jetzt dauert es mindestens vier Wochen, bis an Ersatz gedacht werden kann. So lange wird von der Polizei nach dem Fahrzeug gefahndet, erst dann schaltet sich die Versicherung ein. "Das ist alles so ärgerlich", sagt Sven Neuenfeld. Nicht nur das Auto und die Mobilität seien weg. Jetzt gebe es viel Rennerei mit den Behörden. Denn auch der Behindertenausweis von Arne mit Foto des Sechsjährigen, der wegen dem Behindertenparkplatz vorn auf dem Armaturenbrett lag, ist weg. "Ich bin stinkwütend. Wahrscheinlich landet alles irgendwo im Wald."

Traurig ist die Familie auch, weil Möbel, die Maria Neuenfeld tags zuvor fürs Kinderzimmer gekauft hatte, noch im Wagen waren - genauso wie etliche Angelruten und -rollen. (Seite 2)