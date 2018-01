Zwei Schwerverletzte nach Autounfall

Brian Kehnscherper

Zühlen (MOZ) Bei einem schweren Autounfall auf der Kreisstraße 6812 nahe Zühlen sind am Donnerstag alle drei Insassen eines Citroën verletzt worden. Wie Toralf Reinhardt, Sprecher der Polizeidirektion Nord, am Freitag mitteilte, geriet das Fahrzeug gegen 11.30 Uhr auf dem Weg nach Rheinsberg Glienicke in einer 90-Grad-Doppelkurve auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern. Der Wagen drehte sich um 180 Grad, prallte anschließend gegen einen Baum am Straßenrand und kippte auf die linke Seite, wo der Citroën liegen blieb.

Die 55 Jahre alte Fahrerin kam den Angaben zufolge mit leichten Verletzungen davon. Ein 87-Jähriger, der auf der Rückbank saß, wurde im hingegen Fahrzeug eingeklemmt. Die Feuerwehr musste ihn aus dem Auto herausschneiden. Sowohl der Mann, als auch eine weitere, 81 Jahre alte Beifahrerin zogen sich schwere Verletzungen zu und kamen zur stationären Behandlung in die Ruppiner Kliniken. Die 55-jährige Fahrerin wurde ambulant behandelt.

Für die Bergung der Verletzten musste die Kreisstraße für rund zwei Stunden voll gesperrt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen der Polizei zufolge auf etwa 3000 Euro.