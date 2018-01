Neue Erkenntnisse zu Blitzeinbruch bei Rossmann

Roland Becker

Velten (HGA) Im Fall des Blitzeinbruchs, bei dem am 13. Januar 2017 mehrere Täter mit einem Pkw rückwärts in die Rossmann-Filiale fuhren und im großen Stil Parfüm stahlen, haben Polizei und Staatsanwaltschaft mehrere Tatverdächtige ermittelt. Dabei soll es sich um eine Bande handeln, zu der auch einige Minderjährige zählen. Christoph Lange, Sprecher der Potsdamer Staatsanwaltschaft, sprach von "einem größeren Täterkreis". Der Fall war von der Staatsanwaltschaft Neuruppin nach Potsdam abgegeben worden, weil die Bande verdächtigt wird, auch einen solchen Einbruch ins Potsdamer Stern-Einkaufszentrum verübt zu haben. Die laut Lange "umfangreichen Ermittlungen zu mehreren Einbrüchen" können sich noch eine Weile hinziehen. Noch sei nicht genau geklärt, wer am Veltener Einbruch beteiligt war.