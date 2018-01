Am Ziel wartet Erbsensuppe

René Matschkowiak

Frankfurt (Oder) (MOZ) Am Sonntag lädt die MOZ zur 25. Neujahrswanderung in den Stadtwald ein. Los geht es um 10Uhr bei Wuppis Tränke in Rosengarten, die gleichzeitig auch das Ziel is. Dort freut sich Gastwirt Tilo Winkler auf möglichst viele Wanderer. Er serviert leckere Erbsensuppe, Grillwürste und sogar selbst gebackenen Kuchen. Natürlich wird auch der begehrte Glühwein und Kinderpunsch ausgeschenkt - und zwar gratis. Gleiches gilt für die Buttons, die von der MOZ bereits vor dem Start an alle Teilnehmer verteilt werden.

In diesem Jahr gibt es vier geführte Touren zwischen fünf und sieben Kilometern Länge. Wanderführer sind Roland Totzauer, René Schmidt, Waltraut Planeta sowie Hans-Jochen Nell. Schnee wie im vergangenen Jahr ist zwar nicht angekündigt, dafür soll aber auch kein Regen fallen - es geht also trockenen Fußes in die neue Wandersaison.