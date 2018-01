Gymnasium öffnet Türen

MOZ

Eisenhüttenstadt (MOZ) Der traditionelle Tag der offenen Tür am Albert-Schweitzer-Gymnasium Eisenhüttenstadt findet am 20. Januar statt. In der Zeit von 9 bis 12 Uhr besteht die Möglichkeit, die einzelnen Schulgebäude und die Turnhalle zu besichtigen und dabei das Ausbildungsprofil der Bildungseinrichtung kennenzulernen. Die einzelnen Fächer und Arbeitsgemeinschaften präsentieren sich und bieten den Besuchern die Möglichkeit, viele Dinge selbst auszuprobieren und zu erkunden.