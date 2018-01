Diskussion über die Zukunft der Stadt

Jens Sell

Strausberg (MOZ) Am Donnerstag stellt sich die parteilose Bürgermeisterkandidatin Birgit Bärmann den Strausbergern in einer Diskussion um die Stadtentwicklung in den nächsten Jahren. Am 25. Februar kandidiert die bisherige Fachbereichsleiterin Technische Dienste für den Chefsessel im Rathaus, in dem sie seit 30 Jahren im Baubereich tätig ist. Die bisherige städtebauliche Entwicklung hat sie also selbst zum großen Teil mit gestaltet und zu verantworten. Über die künftige Entwicklung gibt es unter Stadtverordneten und Bürgern teils kontroverse Meinungen. Besonders das Bauen auf der grünen Wiese, wie in den Bebauungsplanverfahren Johanneshof und Am Wäldchen Süd angestrebt, erfährt energischen Widerstand von Anwohnern und Naturschützern. Die Diskussion findet am 11. Januar, 18 Uhr, im Konferenzsaal TP 6 des STIC, Garzauer Chaussee 1, statt.