Sieben neue Tempo-30-Zonen

Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Vor Schulen, Kitas und Seniorenheimen darf nach einer Gesetzesnovelle nur noch Tempo 30 gefahren werden. Abweichende Regelungen müssen gut begründet sein. Die Stadt lässt deshalb in den nächsten Wochen vor sieben Einrichtungen die Geschwindigkeit drosseln. Und kündigt verstärkte Kontrollen an.

Von Geschwindigkeitsbegrenzungen betroffen sind die Maxim-Gorki-Straße (Erich Kästner Grundschule) und die Große Müllroser Straße 16 (Ulrich-von-Hutten-Oberschule). Hinzu kommen die Straßenabschnitte Birnbaumsmühle 12 (Kita Klitzeklein), Konstantin-Ziolkowski-Allee 47 (Kita Rakete), Schulstraße 5 (Eurokita), Markendorfer Straße 22 (ASB-Seniorenhaus) und Walter Korsing-Straße 16 (Alloheim Seniorenresidenz). "Die verkehrsrechtlichen Anordnungen dafür sind erlassen, die Verkehrszeichen bestellt. Nach Lieferung erfolgt die Aufstellung der Verkehrszeichen", erklärt der für Verkehr zuständige Beigeordnete Markus Derling.

Mit der Umsetzung habe die Stadt die gesetzlichen Vorgaben vollständig umgesetzt, sagt Derling. "Es gilt dann flächendeckend vor allen in der Landesregelung erfassten Einrichtungen in Frankfurt Tempo 30".

Hintergrund ist eine Neuregelung der Straßenverkehrsordnung, die im März 2017 im Bundesrat beschlossen und zuvor von der Bundesregierung vorgeschlagen wurde. Darin ist festgelegt, die Geschwindigkeit vor sozialen Einrichtungen an Bundes-, Landes- und Kreisstraßen auf 30 Stundenkilometer zu begrenzen. Tempo 30 vor Schulen, Kitas, Alten- und Pflegeheimen wird also zur Regel, Tempo 50 zu einer Ausnahme, die gut begründet sein muss. Beispielsweise kann es sein, dass ein eingeschränktes Tempolimit an einer Hauptverkehrsstraße anderswo zu einer unerwünscht hohen Verkehrsbelastung führen würde, dass also die Nachteile überwiegen. Vor der Gesetzesänderung galt das umgekehrte Prinzip. Es brauchte gute Gründe für eine Begrenzung, zum Beispiel häufige Unfälle.

Derling betont, dass für den größten Teil der 12 Seniorenheime, 38 Kindertagesstätten und 12 Schulen der Stadt bereits Tempo-30-Regelungen existieren. Ende 2017 sei nun noch einmal die Verkehrssituation vor allen sensiblen Einrichtungen überprüft worden. Im Ergebnis kommen sieben Tempobeschränkungen dazu. Allerdings: Nicht für alle Straßen, die an einer Schule vorbeiführen, gilt nun automatisch Tempo 30. In der Kieler Straße entlang der Sportschule (B112) beispielsweise sind weiter 50 Stundenkilometer erlaubt. Hauptgrund dafür sei, dass dort bereits eine Ampel ein sicheres Überqueren der Straße ermöglicht, erklärt Markus Derling.

"Die Ausweisung von Geschwindigkeitsbegrenzungen ist das eine, ihre Einhaltung das andere. Ich bitte deshalb alle motorisierten Verkehrsteilnehmer auch in Zukunft im Interesse unserer Kinder und der älteren Mitbürger um besondere Aufmerksamkeit und Disziplin vor Kitas, Schulen und Senioreneinrichtungen", unterstreicht der Beigeordnete. Die Einhaltung der Tempolimits vor sozialen Einrichtungen bilde weiterhin einen Schwerpunkt der mobilen Geschwindigkeitsüberwachung durch das städtische Ordnungsamt. Er würde sich trotzdem wünschen, dass "die gegenseitige Rücksichtnahme immer mehr zum Selbstverständnis auf Frankfurts Straßen wird" und dass "möglichst keine Ordnungs- oder Bußgelder verhängt werden müssen".