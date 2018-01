Der neue Mann an der Spitze

Janet Neiser

Eisenhüttenstadt (MOZ) An diesem Sonnabend startet die Amtszeit von Frank Balzer als Bürgermeister von Eisenhüttenstadt. Schon am Freitag hat der 54-Jährige seine offizielle Ernennungsurkunde erhalten. Vertreter verschiedener Fraktionen der Stadtverordnetenversammlung gratulierten ihm im Rathaus.

"Ich schwöre, das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, die Verfassung des Landes Brandenburg und die Gesetze zu wahren und meine Amtspflichten gewissenhaft zu erfüllen." Mit dieses Worten ist die Amtseinführung des neuen Eisenhüttenstädter Bürgermeisters Frank Balzer seit Freitagvormittag besiegelt.

Kurz darauf erhielt der 54-jährige SPD-Kommunalpolitiker seine Ernennungsurkunde aus den Händen des Stadtverordnetenvorstehers und Parteikollegen Peter Müller. Während dieser von einem freudigen Ereignis sprach, hielt sich der neue Mann an der Verwaltungsspitze der Stahlstadt sehr zurück - wohl mit Blick darauf, dass seine achtjährige Amtszeit offiziell erst einen Tag später beginnt. Dabei wolle er es erst einmal belassen, größere Interviews erst am Montag geben. Doch für die eine oder andere Frage nahm er sich schließlich doch kurz Zeit - zwischen Glückwünschen und Händeschütteln mit Stadtverordneten der SPD, der Linken, der CDU und der AfD sowie Mitarbeitern von ArcelorMittal und der Stadtverwaltung.

Er habe gut schlafen können, betont Frank Balzer. Aufgeregt sei er nicht gewesen vor diesem ersten großen Auftritt mit Blitzlicht im Rathaus. "Mit der Bürgermeisterin hatte ich in den letzten Wochen oft Kontakt", erklärt er. "Die Übergabe lief vernünftig." Dagmar Püschel selbst war bei der offiziellen Amtseinführung nicht dabei, befand sich in den vergangenen drei Tagen bereits im Urlaub. Sie verlässt aber nicht nur das Rathaus, sondern auch die Stadt Eisenhüttenstadt, beginnt einen neuen Lebensabschnitt.

Der neue Lebensabschnitt für Frank Balzer wird am Montag um 8 Uhr starten. Dann wird er erstmals auf dem Bürgermeistersessel in seinem neuen Büro Platz nehmen. Eventuell kommt ein neues Bild an die Wand, aber das wisse er noch nicht so genau, sagt er. Mit etlichen seiner Mitarbeiter hat er bereits nach seiner Wahl im Oktober regelmäßig gesprochen. Sogar Zuarbeiten von Kultureinrichtungen gab es schon. Sehr wahrscheinlich wird sich auch das Personalkarussell im Rathaus drehen. Die bisherige Büroleiterin von Dagmar Püschel hat sich bereits verabschiedet, wird neue Aufgaben übernehmen. Doch zu alldem möchte sich der neue Bürgermeister erst in der kommenden Woche äußern.

Auf der Internetseite der Stadt begrüßt Frank Balzer bereits seit Freitag die Besucher. "Schön, dass Sie da sind!" heißt es da. Und: "Unsere Internetseite ermöglicht Ihnen und uns, miteinander zu reden, zu streiten, zu diskutieren und somit ins Gespräch zu kommen. Was meinen Sie? Ist das ein Angebot?"

Stadtverordnetenvorsteher Peter Müller (SPD) jedenfalls ist guter Dinge, was die kommenden acht Jahre angeht. "Frank Balzer hat gute Kontakte", sagt er mit Blick auf die Kreisverwaltung in Beeskow und die Landesregierung in Potsdam. Diese würden sicherlich hilfreich sein. "Ich bin da sehr optimistisch." Auch wenn es darum geht, Knackpunkte im Vorfeld von Stadtverordnetenversammlungen zu lösen. Er bittet zudem darum, dass alle dabei helfen, von Eisenhüttenstadt ein gutes Bild nach außen zu tragen.

Frank Balzer, der die Wahl mit einem klaren Ergebnis für sich entschieden habe, sei nunmehr der fünfte Bürgermeister, den er in Eisenhüttenstadt seit der Wende erlebe, so Müller. Nach Ottokar Wundersee (SED, 1988-1990), Wolfgang Müller (CDU, 1990-1993), Rainer Werner (SPD, 1993-2009) und Dagmar Püschel (Die Linke) nun also wieder ein Sozialdemokrat. "Doch die Probleme in Eisenhüttenstadt sind trotz des klaren Wahlergebnisses nicht weg oder nicht kleiner", betont Peter Müller und weist damit auf einige Herausforderungen hin, die auch auf Frank Balzer zukommen.