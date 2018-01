Von der Rolle zum Salto

Fliegende Sportler: Am Freitag wurde in der Landsberger Straße im nahe gelegenen Mahlsdorf Berlins 1. Parkour- und Trampolin-Indoor-Park eröffnet. Einer der 25 Trainer ist Luke Rennebach, der sein Wissen gern weitergibt. © Foto: MOZ /Gerd Markert

Margrit Meier

Mahlsdorf (MOZ) An der Stadtgrenze zu Berlin hat am Freitag Jump 3000 eröffnet. Dahinter steckt, so die Eigentümer selbstbewusst, Berlins erster Parkour- und Trampolinpark.

Grün. Anthrazit. Blau. Das sind die Farben, die dem Gast in der rund 2000 Quadratmeter großen ehemaligen Aktenlager-Halle auffallen. "Das sind positive Farben", sagt Betriebsleiter Christian Guth. Der 32-Jährige ehemalige Turner sagt über sich, dass er zur ersten Generation des Freerunnings gehört. Dabei laufen, springen, hüpfen die Sportler über und an alles heran und herum, was ihnen im Freien in den Weg kommt. Von der Laterne über die Bank, hoch zum Dach, an der Wand hoch - so weit es geht. "Wer sich das nicht vorstellen kann, der sollte sich die Anfangsszene von James Bond Casino Royale anschauen, danach weiß man, wie es geht", sagt Guth. Oder aber, noch besser, man wird selbst aktiv und probiert das Ganze unter Anleitung der 25 erfahrenen Leistungssportler, die als Trainer im Jump 3000 arbeiten, aus.

Denn es gibt hier nicht nur einen riesigen Trampolinpark, sondern eben auch den rund 300 Quadratmeter großen Parkour-Bereich (Achtung, Parkour wird tatsächlich mit k und ohne s geschrieben) mit Betonblöcken, Hindernissen, Wänden und Stangen, an denen sich die Sportler abarbeiten können. Einen solchen Park, sagt Christian Guth selbstbewusst, gibt es in Berlin nur in der Landsberger Straße 217/218. Der Parkour ist auch deshalb etwas Besonderes, weil an den Wänden Unikate entstanden sind. Bilder von Sportkollegen von Los Angeles bis Bayreuth, die nicht von ungefähr an die East-Side-Gallery in Berlin erinnern.

Herzstück von Jump 3000 ist der Trampolinpark. Und der Laie staunt, was es da so alles gibt. Auffallend ist die riesige Schnitzelgrube. Der Begriff kommt aus dem Turnbereich. In Jump 3000 bestehen die "Schnitzel" aus grünen und blauen Schaumstoffwürfeln, die verhindern sollen, dass sich die Sportler verletzen. Die Grube ist 1,60 Meter tief und nach unten noch einmal durch ein Trampolin und dicke Schaumstoffblöcke gesichert. 56 Trampoline aller Arten sind aufgebaut worden. Beim Free Jump können die Nutzer zwischen quadratischen Trampolinen herumhüpfen. Es gibt aber auch zwei Open-End-Trampoline, von denen man aus direkt in die Schnitzelgrube springen kann, und Berlins einzige Trampolinhalfpipe, sagt Christian Guth. Dort ist es möglich, mit einem Trampboard, das an ein Skateboard erinnert, zu üben. Trampski und ein Trampbike sollen unter anderem noch folgen.

Wer Salto oder Bockspringen üben möchte, sich an Basketballkörben in verschiedenen Höhen abarbeiten will, Volleyball á la Jump 3000 ausprobieren möchte, oder das Balancieren auf einem dicken Balken bzw. einer Slackline - das ist ein Spanngurt -, all das ist in der Landsberger Straße ab sofort möglich.

Denn am Freitag wurde dieses Freizeitvergnügen eröffnet. Zielpublikum sind, so benennt es Christian Guth ganz deutlich, Kinder (sieben bis 15 Jahre) und Familien, Schulen auf Wandertag und Studenten. Erwachsenen werden Kurse angeboten.

150 Gäste könnten gleichzeitig auf den 2000 Quadratmetern turnen. Das aber will das Team nicht, sondern es werden immer nur 100 Personen gleichzeitig unterwegs sein. Dadurch sei zum einen die Verletzungsgefahr geringer, zum anderen aber hätten die Trainer mehr Möglichkeiten, individuell auf die Nutzer eingehen zu können.

Wochentags ist Jump 3000 von 9 bis 21 Uhr geöffnet. Während am Vormittag Schulen und Studenten erwartet werden, steht die Zeit zwischen 14 und 18 Uhr vor allem Familien und Kindern zur Verfügung. Sieben Jahre alt sollten die Kleinen sein, wenn sie ohne Begleitung Erwachsener die Trampoline nutzen wollen. Alles, was jünger ist, muss Mutter oder Vater dabei haben. Montag und Mittwoch gibt es dann für Anfänger und Fortgeschrittene nach Alter getrennt Kurse. Dienstagabend geht es vor allem altersunabhängig um Fitness. Bei der Happy Hour am Dienstag von 19 bis 21 Uhr können die Gäste alle Angebote selbstständig nutzen, sind die Trainer mittendrin und zeigen gern, wie man von der Rolle zum Salto kommt. Der Donnerstagabend ist vor allem den Studenten vorbehalten. Am Freitagabend sind spezielle Ereignisse geplant, etwa Jonglageakrobatik bis Filmvorführungen dieser Sportart oder Partner-Acro-Yoga, ein Mix aus Yoga und Akrobatik zu zweit. An den Wochenenden je von 9 bis 10 Uhr freuen sich die Trainer auf Familien mit Kindern unter fünf Jahren, die dann speziell betreut werden. Ansonsten stehen an diesen beiden Tagen vor allem Geburtstagsfeiern auf dem Programm. Dazu gibt es in Jump 3000 zu den normalen Snacks und Getränken auch Menüs für die Kleinen. Die Preise variieren zwischen neun und zwölf Euro je Einheit. Umkleidekabinen, Spinde und Duschen sind vorhanden. Sportkleidung wird empfohlen, rutschfeste Socken sind Pflicht. Sie können mitgebracht oder vor Ort gekauft werden.

"Sport ist gut für Körper, Geist und Seele", sagt Christian Guth. Und hofft, wie auch seine Trainerkollegen, auf viele neue und alte Fans der Bewegung, des Springens und Akrobatik.