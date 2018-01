Steven Nowark verlässt den TuS 1896

Stefan Zwahr

Sachsenhausen (OGA) Personelle Veränderungen beim TuS 1896 Sachsenhausen: Für den Fußball-Brandenburgligisten werden in der Rückrunde zwei neue Spieler auflaufen. Mateusz Wallroth war im Trikot des Vizemeisters der Vorsaison schon zu sehen. Der 21-Jährige gehörte als Probespieler der TuS-Mannschaft an, die am zweiten Weihnachtsfeiertag den Trend-Möbel-Cup des FC 98 Hennigsdorf gewann.

Trainer Oliver Richter bezeichnet den Offensivmann, der seit Sommer 2015 für Union Klosterfelde 33 Brandenburgliga-Spiele bestritt (sechs Tore), als Glücksgriff. Wallroth zog vor wenigen Wochen nach Sachsenhausen. "Darauf sind wir aufmerksam geworden. Da er seine sportliche Zukunft aufgrund des zeitlichen Aufwands nicht mehr in Klosterfelde sah, sind wir auf Union zugegangen", berichtet der TuS-Trainer von ehrlichen und angenehmen Gesprächen. "Mateusz ist ein feiner Junge. Es ist schön, dass ihn das Schicksal zu uns führte." Auch aus sportlicher Sicht sei der beim FSV Bernau ausgebildete Kicker sehr interessant. Richter: "Wir versprechen uns von ihm neue Reize in der Offensive. Dabei darf aber nicht vergessen werden, dass er erst seine dritte Männersaison spielt."

Nicht mehr für den TuS spielen wird Steven Nowark. Der 23-Jährige schließt sich dem Staffelrivalen Klosterfelde an. Dieser wird nun von Gerd Pröger trainiert, der mit Nowark schon beim FC98 Hennigsdorf zusammengearbeitet hatte. Zudem wurde der Vertrag mit Niko Jose auf Wunsch des Spielers aufgelöst.

Dieser kann mit Erik Meschter einen weiteren Neuzugang begrüßen. Der 27-Jährige, der im ersten Halbjahr 2013 für den FC 98 spielte, kommt vom Ligakontrahenten Werderaner FC Viktoria. Den defensiven Mittelfeldspieler hatten die Sachsenhausener bereits im Sommer auf dem Zettel. In dem Glauben, den Abgang von Edgar Kordecki auffangen zu können, nahm der TuS Abstand von einer Verpflichtung. "Uns ist es aber nicht, wie erhofft, gelungen, ,Eddi' zu ersetzen", so Richter. Der 21-Jährige ist zwar wieder zurück, verabschiedet sich im Frühjahr aber zu einer USA-Rundfahrt. Die Alternativen sind begrenzt: Martin Wunderlich war lange nicht fit, Adrian Sommerer weiter verletzt, Benjamin Brandt muss sich noch an die für ihn ungewohnte Position gewöhnen. "Darum brauchen wir Spieler in Hinterhand. Erik ist in der Zentrale zu Hause und will endlich eine dauerhafte sportliche Heimat finden." Der TuS ist für Meschter der zehnte Verein binnen sechs Jahren.