Einer der dienstältesten Bürgermeister Brandenburgs verabschiedet

Anett Zimmermann

Wriezen (MOZ) Mit Uwe Siebert (parteilos) ist am Freitag in Wriezen (Märkisch-Oderland) einer der dienstältesten hauptamtlichen Bürgermeister in Brandenburg in den Ruhestand verabschiedet worden. Er war mit kurzer Unterbrechung seit März 1989 und damit noch zu DDR-Zeiten im Amt. Nach Vorwürfen, als informeller Mitarbeiter für das Ministerium der Staatssicherheit tätig gewesen zu sein, war er zwar im Juli 1993 von den Stadtverordneten abgewählt worden, kehrte kurz darauf auf Wählerwunsch aber wieder zurück an die Rathausspitze.

Zur Bürgermeisterwahl im September war der inzwischen 63-Jährige noch einmal angetreten. So klar, wie sich die Wähler bisher für ihn entschieden hatten, wollten sie diesmal aber einen Generationswechsel. So hatte sich CDU-Kandidat Karsten Ilm (45) gleich im ersten Wahlgang mit 63,42 Prozent der Stimmen sowohl gegen Siebert als auch SPD-Mitbewerberin Jutta Werbelow (61) durchsetzen können.

Landrat Gernot Schmidt (SPD) verwies nun darauf, dass Bürgermeister nur ein Amt auf Zeit ausüben. "Es sind Menschen, die dafür kandidieren, und Menschen, die über die Personen, ihr Wesen und ihre Arbeit abwägen." Uwe Siebert habe diese Prüfung mehrmals bestanden und damit die höchste Weihe eines Demokraten erfahren.

Deshalb dankte er der Stadt Wriezen ausdrücklich für die im Rahmen eines Empfangs gestaltete Amtsübergabe. "Würde und Anstand sind auch beim Abschied wichtig. Wir müssen der Demokratie Ehre entgegenbringen", erklärte Gernot Schmidt und würdigte Uwe Siebert als einen Mann klarer Worte. "Und dazu hat er dann auch gestanden."

Dem Nachfolger wollte der Landrat keine Ratschläge mit auf dem Weg geben. Er erinnerte aber daran, dass auch Karsten Ilm als Bürgermeister Entscheidungen ein Gesicht und einen Namen geben wird.