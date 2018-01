Polizeibericht Bernau vom 06.01.2018

MOZ

Bernau (MOZ) Drei Verletzte durch Brand

Rüdnitz. Bei einem Wohnungsbrand in einem Haus an der Wilhelm-Guse-Straße sind am Donnerstagabend drei Menschen, darunter zwei Kinder, verletzt worden. Sie kamen mit Verdacht auf Rauchvergiftung ins Krankenhaus. Alle übrigen Bewohner konnten das Haus rechtzeitig verlassen. Die Polizei berichtet, dass der Brand aus noch ungeklärter Ursache im Erdgeschoss ausgebrochen war; die Flammen beschädigten auch Terrasse, zwei Balkone und die Außenfassade des Mehrfamilienhauses. Bei den Löscharbeiten rückten Freiwillige Feuerwehren aus den umliegenden Orten an; auch ein Notarzt und vier Rettungswagen waren im Einsatz.

Zwei Autofahrer im Krankenhaus

Chorin. Auf der L 200 zwischen Chorin und Serwest sind am Freitagmorgen ein Mercedes und ein Mitsubishi zusammengestoßen. Beide Fahrer wurden verletzt, sie kamen ins Krankenhaus Eberswalde. Der seitliche Zusammenprall ereignete sich bei einem Überholmanöver. Die Straße war für zwei Stunden voll gesperrt.

Vermissten am Alex angetroffen

Lobetal. Der Weihnachten vermisst gemeldete Alexander L. ist wohlbehalten zurück in seiner gewohnten Umgebung in der Hoffnungstaler Stiftung. Am Berliner Alexanderplatz war der 56-Jährige – bereits am Mittwoch – einer Polizeistreife aufgefallen.

Scheibe einer Haltestelle zerstört

Basdorf. Vermutlich mit Pyrotechnik haben Unbekannte in der Primelstraße die Scheibe einer Bushaltestelle zerstört. Sachschaden: rund 500 Euro.

Wegen des Neubaus von Haltestellen hat die BVG auf der Linie des Busses X54 in Pankow Haltestellen verlegt. Das betrifft die Haltestelle S+U Pankow/Granitzstraße in Richtung Kissingenstraße.

Verkehrstipp